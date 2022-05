La SUNEDU solicita información a la Universidad César Vallejo tras presuntas irregularidades en trabajos de investigación

La SUNEDU ha solicitado información a la Universidad César Vallejo (UCV) sobre las investigaciones que está desarrollando y el estado de las mismas vinculadas a las denuncias públicas de presuntas irregularidades en la tesis para optar por el grado de magister del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la señora Lilia Paredes Navarro.

Es importante precisar que dicho grado académico fue inscrito en el registro de grados, a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores, en agosto de 2013.

En el marco de la autonomía universitaria, la evaluación y revisión de las tesis y otros trabajos de investigación es responsabilidad de cada universidad, no de la SUNEDU. Corresponde a las universidades, también, establecer los criterios de calificación de estos trabajos, determinar si se ajustan a los estándares de originalidad y probidad académica, y actuar de acuerdo con su normativa interna para sancionar las eventuales faltas a estos principios.

No obstante, la Superintendencia sí está facultada –y así lo ha hecho en este caso– para requerir a las universidades información sobre su actuación en estos casos, a fin de determinar si dichas actuaciones se han realizado conforme a su propia normativa y las leyes vigentes.

La calidad de la investigación académica es una piedra angular de la reforma universitaria. En ese sentido, la SUNEDU ha implementado, como parte del proceso de licenciamiento, una serie de disposiciones orientadas a impulsar la investigación en las universidades, no solo en cuanto a cantidad, también a calidad e integridad.

PEDRO CASTILLO SE DEFIENTE

Esta mañana Pedro Castillo envió un comunicado a través de la Presidencia del Perú en donde deslindó y rechazó las acusaciones en su contra sobre el presunto plagio del 54% de su tesis de maestría que realizó en la universidad César Vallejo.

“Rechazo las imputaciones malintencionadas que ha hecho un programa periodístico sobre la veracidad de la tesis de maestría que hice hace más de 10 años en la universidad César Vallejo y que basándose en un software se indican que hice una copia. Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos, la investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente”, se lee en el comunicado.

Pedro Castillo suma una nueva denuncia constitucional. | Foto: Presidencia de la República

“El documento de tesis presentado por el programa periodístico, carece de legitimidad porque no cuenta con un registro o sello que confirme que es oficial. Esta denuncia es de tinte político y es parte de un plan desestabilizador. No he copiado ni adjudicado autoría de terceros tal y como de forma irresponsable pretenden hacer caer a la población. Es preocupante que la libertad de prensa y expresión se presente dieces particulares y antidemocráticos construyendo narrativas periodísticas con el objetivo de generar inestabilidad política a este gobierno y por consecuencia a la gobernabilidad del país”, agregó.

Sin embargo, el programa Panorama informó este miércoles que la tesis de Pedro Castillo que analizó en su reportaje del último domingo, fue entregada por la Universidad César Vallejo (UCV), casa de estudios que otorgó el cargo de “maestro” al jefe de Estado.

“Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Vicky Zamorna (reportera), y, en consecuencia, ordenar a la Universidad César Vallejo la entrega de la información pública requerida, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, conforme a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Pena”, se lee en la resolución.

