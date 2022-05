Javier Carmona: ¿Con quiénes estuvo casado el exgerente antes de fallecer?

Paola Bisso, Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez fueron las esposas de Javier Carmona. (Foto: Captura / Instagram)

El nombre de Javier Carmona ha vuelto a acaparar las portadas de los medios de comunicación desde el pasado 02 de mayo cuando la madre de sus dos mayores hijos, Paola Bisso, acusara a Tula Rodríguez de querer quedarse con el 50% del departamento que le pertenece a sus primogénitos.

Desde que falleció el exgerente de Latina Televisión, la conductora de En Boca de Todos se encuentra en una disputa legal con la familia Carmona. Situación que volvió a sonar en la farándula tras las declaraciones de la primera esposa del empresario.

PAOLA BISSO

Paola Bisso tiene 54 años y fue el primer compromiso de Javier Carmona. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos, Lucas y Tadeo Carmona. De ella se sabe poco, pues es una mujer que no pertenece a la farándula peruana y cuando ha salido en televisión, ha sido para arremeter contra Tula Rodríguez. No cuenta con redes sociales y se mantiene al tanto de los problemas legales que tienen sus primogénitos.

Paola Bisso fue la primera esposa de Javier Carmona. (Foto: Captura)

GISELA VALCÁRCEL

Javier Carmona y Gisela Valcárcel se casaron en el 2006 luego de tener una larga relación y de varias pedidas de mano. Según contó la popular ‘Señito’ el exgerente le había propuesto matrimonio hasta en 3 oportunidades. Sin embargo, su enlace no prosperó y se separaron al año de haberse dado el “Sí”. Su ruptura estuvo en medio de una polémica de infidelidad con Tula Rodríguez.

Javier Carmona empezó una relación con Tula al poco tiempo de haberse separado de la rubia conductora, por lo que se comenzó a especular que ella se había metido en medio de su romance. Esto fue desmentido por la actriz en una entrevista con Magaly Medina. Por otro lado, Gisela contó que sufrió mucho cuando se enteró que su ex había iniciado una nueva relación.

“Saber que la persona que durante 5 años me había pedido matrimonio y se casa conmigo, se enamora de otra, y que luego me entero públicamente, fue muy doloroso (...) Yo creo que a mí no me quisieron hacer daño, simplemente fallaron”, dijo Valcárcel en el 2019.

Javier Carmona y Gisela Valcárcel. (Foto: Redes Sociales)

TULA RODRÍGUEZ

Tula Rodríguez y Javier Carmona se conocieron en la preventa de un canal televisivo e hizo “clic” con el padre de su hija el 25 de octubre de 2007, fecha en la que se se enamoraron bailando la canción ‘Que levante la mano’ del Grupo 5. La actriz anunció públicamente su relación sentimental luego de que Magaly Medina transmitiera en su programa un ampay entre los dos. Ante ello, la exvedette se vio obligada a confirmar los rumores de su romance.

Meses después, Tula anunció que se convertiría en madre por primera vez y en el 2008 nació su única hija Valentina, quien actualmente tiene 13 años. El sábado 17 de noviembre de 2012, la feliz pareja contrajo matrimonio en una boda civil realizada en su casa ubicada en Chacarilla.

Los dos fueron muy felices hasta que la tragedia llegó a sus vidas. En agosto de 2018, Javier Carmona fue sometido a una operación cardiovascular tras sufrir un infarto en su casa. La falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral, lo que lo llevó a entrar en estado vegetativo persistente y, posteriormente, fallecer a los 56 años.

Collage de Tula Rodríguez y Javier Carmona en su boda. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO