Gian Marco asegura que no está buscando enamorarse: “Hay que estar con uno mismo primero”

Gian Marco asegura que está enfocado en su trabajo y no quiere una pareja. (Foto: Captura)

El cantante Gian Marco Zignago estuvo como invitado este 04 de mayo en el set de En Boca de Todos para participar de una divertida secuencia donde recordaron diversas etapas de su niñez y hablaron de su actual estado sentimental.

Tras varios meses, el cantautor vuelve a estar en las pantallas de televisión y no dudó en entonar algunas canciones que cantará en su próximo concierto el 16 de julio en el Estadio Nacional con motivo de celebración por sus 30 años de trayectoria.

Durante su visita al magazine de América TV, el peruano se mostró muy cercano a Tula Rodríguez, con quien lleva una sólida amistad. La conductora aprovechó el momento para consultarle sobre su situación amorosa. Recordemos que en octubre del 2021, anunció el fin de su matrimonio con la madre de sus hijos Claudia Moro.

“Yo no sé si me vuelva a enamorar, no es algo que lo esté buscando ni mucho menos, ¿Tú?”, dijo la conductora de televisión dirigiéndose al músico. Su pregunta lo puso nervios y en un principio se negó a contestarla. Sin embargo, la insistencia de la actriz logró que el compositor revelara en qué momento se encuentra con respecto al amor.

“Yo no sé (si me vuelva a enamorar). Lo que sí sé es que estoy agradecido del tiempo que he tenido. Estoy solo, pero eso no quiere decir que haya dejado de tener una familia. De volver a enamorarme, no estoy buscando a nadie tampoco ”, contó el interprete de “El ritmo de mi corazón”.

Asimismo, señaló que por el momento está enfocado en su carrera musical y resaltó que antes de volver a enamorarse, primero debe consolidar su amor propio.

“Estoy trabajando, haciendo mi música, grabando un nuevo disco y preparando el concierto (...) Yo creo que hay que estar con uno mismo un buen rato “, agregó.

En otro momento, resaltó la labor de su exesposa como madre tras ver una fotografía de sus tres hijos, Abril de 17 años, Fabián de 19 y Nicole de 27. “Están grandes, mira sus sonrisas y eso tiene que ver con el trabajo que hemos hecho Claudia y yo, porque lo que son ellos es por el trabajo que hemos hecho los dos”.

Gian Marco asegura que no está buscando enamorarse. (VIDEO: América TV)

GIAN MARCO NEGÓ ROMANCE CON INTEGRANTE DE PANDORA

A inicios del mes de febrero, el espectáculo nacional e internacional fue sorprendido por la revista TV Notas al publicar que Gian Marco había iniciado una relación sentimental con la cantante de Pandora, Isabel Lascurain. Sin embargo, el cantautor desmintió dicha versión en una entrevista.

“Primero que Isabel de Pandora le debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la oportunidad de escribir una canción para otra persona (...) Obviamente entre Isabel y yo tenemos una amistad de muchos años”, comenzó diciendo el músico.

“Cuando hoy día veo ese titular, me imagino a alguien intentado encontrar un titular para ver que pone. Isabel para mi es como mi hermana, es como la hermana mayor que nunca tuve”, agregó.

Asimismo, se animó a resaltar algunas cualidades de la mexicana. “Es una mujer maravillosa y luchadora que también ha pasado momentos difíciles pero desde que estamos juntos no estamos juntos (sentimentalmente)”.

“Es un chisme farandulero absoluto, amarillo como el sol y es un chisme que es un chiste”, dijo en otro momento en la conversación con la periodista Mariela Encarnación.

Gian Marco niega tener una relación sentimental con la integrante de Pandora. (Foto: Instagram)

