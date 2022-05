Ministro de Justicia, Félix Chero: “Proyecto de referéndum no viola el marco constitucional”

El ministro de Justicia, Félix Chero. | Foto: Agencia Andina

El proyecto de ley del Ejecutivo para consultar, vía referéndum, sobre la posibilidad de instaurar una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución no violaría, bajo ninguna circunstancia, el marco constitucional. Así lo considera el ministro de Justicia, Félix Chero.

El titular de la cartera de Justicia sostuvo que se trata de una iniciativa consensuada dentro del Ejecutivo y que para ello se consultó a diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta además que hay una experiencia chilena y una experiencia colombiana al respecto.

“Esta es una propuesta de reforma constitucional parcial por adición y que, bajo ninguna circunstancia, viola el marco constitucional, porque lo hemos encaminado dentro de lo que estrictamente establece la Constitución Política del Estado”, dijo a Canal N.

Además, aseguró que la propuesta recoge el pedido que recibe el Ejecutivo por parte de la población, ello en el marco de los consejos de ministros descentralizados que realizan en diferentes partes del país.

“No podemos cerrar los ojos a la realidad. El clamor de la población va en dos líneas: nueva Constitución y cierre del Congreso”, indicó el ministro de Justicia.

IRÁ A CONGRESO

Por otro lado, confirmó además que este martes 3 de mayo acudirá, junto al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a dar cuenta de la propuesta ante la Comisión de Constitución del Congreso.

Indicó que no está en la agenda del Ejecutivo realizar cambios de ministros, si bien sus cargos siempre se encuentran a disposición.

NO EXISTE PLAN B

Félix Chero negó que el Gobierno del presidente Pedro Castillo tenga un plan B en caso el Congreso de la República rechace el proyecto de ley para consultar a la población por la instalación de una asamblea constituyente; como lo había señalado el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“No tenemos nosotros un plan B. El único plan democrático que tuvimos es presentar este proyecto de ley que ya está en manos del Legislativo, pero no hemos consensuado un plan B en el Ejecutivo, y por lo tanto no podría afirmar (su existencia)”, dijo.

PEDRO CASTILLO PROMUEVE EL REFERÉNDUM

Más temprano, el presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo un encuentro con dirigentes y representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en el Día Internacional del Trabajo. Durante su discurso, el mandatario nuevamente tocó el tema de crear una nueva Asamblea Constituyente y agregó que “nadie puede negar a los peruanos el derecho de expresar libremente en las urnas si quieren o no una nueva”.

“El pueblo peruano, desde hace mucho tiempo pide que haya un cambio de progreso y esperanza para nuestros compatriotas; esto se expresa con la conformación de una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una Nueva Constitución Política, ha sido y es un clamor de las organizaciones sindicales, de las fuerzas sociales, de la población y siempre ha llevado a viva voz, sin embargo, nadie puede negar a los peruanos el derecho de expresar libremente en las urnas si quieren o no una Nueva Constitución”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: