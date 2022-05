Pamela Franco no duda en casarse con Christian Domínguez: “Todo será en el momento indicado”

Pamela Franco está lista para llegar al altar con Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Pamela Franco no tiene dudas en llegar al altar con el cantante Christian Domínguez. La líder de Puro Sentimiento ha dejado en claro que se encuentra ansiosa de poder casarse con su actual pareja, pero primero él debe divorciarse legalmente de su exesposa Tanía Ríos.

Como se recuerda, el cumbiambero conoció a Ríos cuando ella era una bailarina de cumbia. Ambos se casaron en el 2002 en la Municipalidad de Breña. Sin embargo, su amor llegó a su fin y el problema surgió cuando ella viajó a Estados Unidos antes de firmar los papeles de divorcio.

Pese a que en los últimos 20 años han surgido varios problemas entre ellos y no han podido disolver su matrimonio, el animador contó el pasado martes 26 de abril que se encontraba feliz porque faltaban poco más de 30 días para que al fin salgan los papeles que darían por culminado su lazo legal con Ríos.

“Estoy más que contento, porque recién me han dicho que en 30 días debería salir mi divorcio, me dice mi abogado”, comentó Domínguez en el magazine matutino de América Televisión.

PAMELA FRANCO NO DUDA EN CASARSE CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Durante una entrevista con un medio local, Pamela Franco reveló que uno de sus objetivo con el padre de su hija es casarse. Según detalló la artista nacional, su boda sería un paso importante para consolidar más aún a su familia.

“Es importante para nosotros, no solo por casarnos, sino porque considero que hay temas que se deben cerrar por completo para construir nuestra historia al lado de nuestra familia, y también para formalizar con el matrimonio”, dijo para el diario Trome.

Asimismo, indicó que aún no tienen una fecha exacta y le advierte al animador de América Hoy que quiere un anillo con una “roca” grande. “No tenemos fecha, se dará cuando tenga el papel en mano y ahí organizaremos la boda. Todo será en el momento indicado y porque quiero mi anillo, él ya sabe cómo quiero mi ‘roca’”, añadió.

Por otro lado, resaltó que no le importa el pasado amoroso de Christian Domínguez y está enfocada en construir su propia historia de amor. “Él y yo, cuando empezamos, fuimos francos y hoy estamos construyendo nuestra familia. No somos perfectos, pero de verdad que estamos en un camino muy bonito y no permito que nada de atrás nos afecte (...) Nuestra historia empieza el día que decidimos estar juntos y será así hasta que Dios lo decida”.

Pamela Franco es pareja y la madre de la hija de Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

PAMELA FRANCO LE PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Pamela Franco fue consultada por las cámaras de Magaly TV La Firme sobre la posibilidad de perdonarle una infidelidad a Christian Domínguez, tomando en cuenta que él mismo ha confesado no haber respetado su matrimonio con Karla Tarazona al iniciar un romance clandestino con Isabel Acevedo.

“Yo lo perdonaría a él”, comentó en un inicio. Tras ello, dejó en claro que no regresaría con Domínguez por más arrepentimiento que exista de por medio. “Pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonar no significa estar juntos. Y él lo tiene bastante claro, igual que él conmigo. La infidelidad puede suceder de parte de ambos”, añadió en su respuesta.

Según la cantante de cumbia, la decisión de perdonar a su pareja se debería únicamente a María Cataleya, la primera hija de ambos de apenas un año de vida. “No me podría pelear porque tengo una hija. Y voy a tenerlo que ver todos los días de mi vida, así que ¿para qué vivir con sentimientos negativos?”, precisó.

Además, explicó que, en caso de descubrir que el cumbiambero tiene una amante, el único que saldría perdiendo sería Christian, ya que ella sabe lo que vale como mujer. “Trabajadora, cocino, lavo y hasta lo baño”, añadió Pamela Franco entre risas al recordar todo lo que ha hecho por él hasta el momento.

Famosos que se convirtieron en padres en 2021. (Foto: Instagram/@pamela_francov1)

SEGUIR LEYENDO