María del Carmen Alva dijo esperar que Pedro Castillo se comporte como un demócrata y no cierre el Congreso

La lobista Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata, dio entrevistas a algunos medios de comunicación, el último domingo, en las que reiteró sus acusaciones contra el presidente Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal, pero además aseguró que el mandatario le habría dicho a Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio hoy prófugo, que tendría la intención de cerrar el Congreso de la República.

Al respecto, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, dijo esperar que esto no sea cierto y que el jefe de Estado se comporte como un demócrata.

“Es lamentable escuchar eso, esperamos que no sea así. Esperemos que el presidente se comporte como un demócrata como debe ser. Ya que él ha sido elegido en democracia. Él también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución, así que esperemos que cumpla con sus promesas”, dijo la titular del Legislativo quien este lunes visitó la Asociación de Ollas Comunes de Puente Piedra.

El personal de seguridad y de comunicaciones de María del Carmen Alva no permitieron que la prensa le pregunte por las entradas que ella recibió por parte del IPD y que repartió entre sus familiares y amigos para que vean gratis y desde un cómodo palco del Estadio Nacional, el partido entre Perú y Paraguay.

LEY A FAVOR DE LAS OLLAS COMUNES

Por otro lado, la presidenta del Congreso, pidió al Poder Ejecutivo dictar, en el plazo más breve, el reglamento de la Ley 31458 que reconoce legalmente a las ollas comunes a nivel nacional y garantiza su financiamiento estatal para mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos.

Este pedido fue realizado luego de compartir un desayuno con madres de familia de la olla común Hijos de Vista Alegre, ubicada en Puente Piedra, con quienes se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades del Ministerio de Vivienda y de Sedapal, para que cuenten con el servicio básico de agua potable y alcantarillado.

La presidenta del Congreso explicó que el reglamento de la Ley 31458 es importante para que esa norma legal se aplique de inmediato.

Alva solicitó al Ejecutivo que no espere los 30 días de plazo para aprobar la reglamentación al referir que de por medio está mejorar la calidad de vida de miles de hogares.

Durante la actividad a la que asistió la presidenta del Congreso, también participaron representantes de otras ollas comunes de Puente Piedra, como Nueva Esperanza, El Mirador, Fortaleza, Madres Trabajadoras y la Doble V, quienes explicaron cómo es el día día de estas organizaciones sociales de base.

DICHOS DE KARELIM LÓPEZ

“Yo no soy testigo de que me contó, yo estuve presente. Todo lo que he escuchado se viene corroborando”, dijo Karelim López a Panorama para contar que en una oportunidad Bruno Pacheco se enfrentó al presidente por los cuestionamientos en su contra. “He cumplido órdenes. Me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos. Yo por qué tengo que asumir. Asúmelas tú, yo ahorita renuncio. ¿Qué va a pasar con el Congreso?” es lo que le habría dicho el exsecretario de Palacio, según contó la lobista.

“Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, habría respondido, según López, el presidente de la República con intención de calmar los ánimos de Bruno Pacheco.

