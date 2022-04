Vladimir Cerrón en contra de adelanto de elecciones: “Van elegir otro Congreso que decepcione”

Foto: Andina.

Esta semana, en el Congreso de la República, se presentaron hasta dos proyectos de ley que proponían el adelanto general de elecciones, es decir, recortar el mandato del presidente Pedro Castillo y el periodo parlamentario.

Ante esto, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mostró su rechazo a esta medida y precisó que no es la solución para los peruanos en medio de la crisis política. Por el contrario, el exgobernador de Junín explicó que esta propuesta puede perjudicar el panorama, ya que se podría dar el caso de elegir peores representes.

En su lugar, el líder del partido oficialista manifestó que, para hacer cambios en el Perú, es necesario la redacción de una nueva Constitución, para así pasar “de la Economía de Mercado a la Economía Popular de Mercados”

“La solución no es el adelanto de elecciones, para elegir otro Congreso que “decepcione” como todos. Lo que debe adelantarse es la sucesión de la Economía de Mercado a la Economía Popular con Mercados”, expresó Cerrón a través de su cuenta oficial de Twitter, como tiene acostumbrado.

“NOS VAMOS TODOS”

Las iniciativas se presentaron el 28 de abril y con la autoría de congresistas de Perú Libre (por el congresista Pasión Noemias Dávila) y Podemos Perú (por la legisladora Digna Calle).

Aunque la bancada oficialista decidió retirar el dictamen propuesto por Dávila, esta fue recogida por la legisladora no agrupada Susel Paredes, quien busca una salida constitucional a la crisis política y social que atraviesa el Perú.

Este proyecto de ley, en un inicio, se planteó para modificar el plazo del mandato del presidente, vicepresidente y congresistas para que la gestión de Pedro Castillo acabe el 28 de julio del 2023 y las actividades de los legisladores, el 26 de julio del mismo año. Paredes comentó a la prensa que, en la exposición de motivos, desarrollará más el tema.

Por otro lado, el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por la congresista Digna Calle también considera un recorte del mandato presidencial y de los congresistas (28 de julio y 26 de julio de 2023, correspondientemente), pero fija fechas y plazos para el proceso de elección de las nuevas autoridades.

Indica que el presidente tendría un plazo de 48 horas desde que se aprueba la norma para convocar a nuevas elecciones generales, las cuales deberían realizarse a fines de marzo del 2023.

MARÍA DEL CARMEN ALVA APOYA PROPUESTAS

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, precisó que cualquier propuesta relacionada al recorte de mandato presidencial, congresal y un eventual adelanto de elecciones generales será analizada y debatida técnicamente en la Comisión de Constitución y Reglamento.

“Se puede analizar cualquier propuesta. Si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos. No hay ningún problema”, dijo en declaraciones a los periodistas a su ingreso al Palacio Legislativo.

OTRAS REACCIONES

El excongresista Richard Arce: “Hay que tener mucho cuidado con la estrategia discursiva (del cerronismo). El proyecto de ley es parte de ese juego político. Están presentándolo porque saben que el Congreso no lo va a aprobar, no van a querer irse, ahí viene su estrategia retórica. Dirán: ‘Son ellos los que no quieren’, ya saben que está fracasando su propuesta de nueva Constitución”.

La exministra Marisol Pérez Tello: “Esta oportunidad que viene de Perú Libre va a obligarlos a tomar una posición. Si quieren sacar al presidente y para eso tienen que salir todos, una muestra de responsabilidad política sería que lo aprobaran. El país necesita gobernabilidad y el presidente Castillo tiene que irse, y si para que se vaya debe irse el Congreso, lo sensato sería que aprobaran este proyecto”.

El especialista en temas electorales José Naupari cree que no basta con adelantar las elecciones para encontrar una salida a la crisis de legitimidad: “Hay que hacer un análisis de por qué llegamos a esto antes de decidir un adelanto de elecciones”.

