Magaly Medina cuenta que Aldo Miyashiro quiso hablar con ella antes del ampay: “No acepté”

Magaly Medina no quiso hablar con Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram/ América TV)

Magaly Medina visitó el set de “JB en ATV”, donde contó algunos detalles de su reciente ampay a Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz. Según cuenta la conductora de TV, el conductor de La Banda del Chino intentó hablar con la conductora de TV, pero ella no aceptó.

La periodista aseguró que no suele hablar con sus ampayados. Como se recuerda, dicho ampay también tuvo como protagonista a Óscar del Portal, a quien se le vio muy cercano a Fiorella Méndez, posteriormente, la presentadora mostró nuevas pruebas que confirmarían su relación extramatrimonial.

“No hablo con mis ampayados. Me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo, no acepté”, señaló en el programa de Jorge Benavides.

La conductora de TV detalló que el actor quiso comunicarse con la conductora a través de dos personas. “Fue cuando lo estaba promocionando”, detalló la popular Urraca.

“Yo trato, pese a que el chino siempre me ha caído simpático, de no hablar. Porque ¿Si por ahí te convence su argumento?. Te pueden decir, ‘Mira, voy a perder a mi familia y mis hijos’”, acotó Magaly Medina.

PERDONÓ UN AMPAY DE BÁRBARA CAYO

En otro momento, la conductora recordó que ya perdonó un ampay a inicios de la decáda de los 2000, a Bárbara Cayo, cuando se encontraba casada. Cabe indicar que su matrimonio terminó tras ser captada besando a su compañero de actuación, Carlos Thorton.

Sin embargo, Medina reveló que tenía otro ampay, pero nunca fue emitido, hecho que hoy en día lamenta, pues no la cantante no fue agradecida.

“Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata”, contó en JB en ATV.

Pese a que nunca habla con los protagonistas de sus ampays, esta vez decidió contestarle a Bárbara Cayo. La conductora de TV señala que al verla desesperada, la terminó conveciendo de que no saque el comprometedor material.

“Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre”, contó.

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que si tu sacas ese ampay, mi esposo me va quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico”, señaló.

Sin embargo, hoy en día se arrepiente, pues considera que Bárbara Cayo terminó atacándala, pese a que ella le había hecho un favor.

“Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un super favor, un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulga r”, contó.

SEGUIR LEYENDO: