Katherine Ampuero: “Castillo sabe del peligro si se inicia una investigación tras dejar la presidencia”

Katherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, conversó con radio Exitosa para detallar algunos aspectos legales sobre los casos de investigación en donde se ha involucrado al presidente Pedro Castillo, sobre todo tras las últimas declaraciones de Karelim López.

Ampuero, consideró que las declaraciones del abogado William Paco no afectan la investigación contra su expatrocinado Bruno Pacheco, y más bien “es una advertencia a las personas involucradas en hechos de corrupción que son materia de investigación en el Ministerio Público”.

En ese sentido, la exprocuradora señaló que la situación del mandatario se agrava cada día más, pero que esto no lo motivará a renunciar del cargo, todo lo contrario, ya que si da un paso al costado, “inmediatamente se activa la investigación en su contra y puede ser sujeto de medidas restrictivas de la libertad como pasó con PPK”.

“A Pedro Castillo puede pasarle lo mismo que a Kuczynski: primero una detención preliminar, luego una prisión preventiva y como no hay problema por la edad, esta prisión preventiva se dará”, detalló. Según Ampuero, “Castillo sabe del peligro que se acoge si el Ministerio Público le inicia una investigación tras dejar la presidencia”.

Ante esto, para la jurista, esta medida sería la única manera de saber la verdad acerca de su participación en los graves hechos de corrupción que se le imputan.

“No solo es corrupción, sino también crimen organizado, ya que un aspirante a colaborador eficaz (Karelim López) está señalando que él (Pedro Castillo) lideraba una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde contaba con la participación del exministro de esa cartera, el señor Silva, y sus sobrinos, y donde también habría participado el ahora prófugo de la justicia Bruno Pacheco”, explicó.

Según las declaraciones de Katherine Ampuero, lo único que queda es aguardar a que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se aparte del precedente que estableció la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien suspendió todo acto de investigación al presidente hasta el 2026.

Según manifestó, no existe impedimento constitucional de que un jefe de Estado en ejercicio pueda ser investigado por el Ministerio Público a nivel preliminar. “La prohibición expresa de la Constitución se refiere a que no puede ser acusado durante su cargo, pero sí investigado de manera preliminar”, puntualizó.

KARELIM LÓPEZ RATIFICA PRESENCIA DE CASTILLO EN ACTOS IRREGULARES DEL MTC

El último miércoles, Karelim López, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que investiga los presuntos actos de corrupción que estaría involucrado el presidente Pedro Castillo tras los nexos en el MTC.

La postulante a colaboradora eficaz, fue precisa al asegurar que el mandatario, Bruno Pacheco, el ex ministro Juan Silva, los sobrinos de Castillo, entre otros, forman parte de una “mafia” de cobros por obras en dicha institución.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización (criminal) y la maneja con su exministro (Juan Silva), y obviamente de la mano con sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. Y él, que maneja a la CIA y a la DEA como dicen sus sobrinos, puede ver que a mí nadie me ha pagado. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y quien da las órdenes. Sus sobrinos no le llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, expresó Karelim López a los miembros de la Comisión de Fiscalización.

