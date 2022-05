“El actor que triunfó en Perú”, así suena el nombre Nacho Di Marco tras su regreso a Argentina

Nacho Di Marco se ganó el corazón de los peruanos tras trabajar en Junta de Vecinos y otras producciones. (Foto: Instagram)

Nacho Di Marco se robó el corazón de miles de peruanos durante su estadía en nuestro país. Ha trabajado en diferentes producciones nacionales siendo la última Junta de Vecinos, una serie de América TV donde interpreta a un joven que quiere ser director de películas y se enamora de una mujer mayor que él, desarrollándose entre ellos una trama bastante emotiva.

Desde hace unas semanas viene sonando fuerte el nombre de Nacho Di Marco en Argentina tras regresar a su país natal para integrar la telenovela ‘Argentina, tierra de amor y venganza’ o ATAV (como también la llaman), siendo presentado como “el actor que triunfó en Perú”, recordando además las diversas producciones en las que ha participado, destacando la serie donde trabajó con Karina Jordán y la mexicana Cynthia Klitbo. Es por esa razón que haremos un repaso a la carrera del este joven talento que llegó a ser catalogado como uno de los extranjeros más queridos de Perú.

NACHO DI MARCO: ¿CÓMO Y POR QUÉ LLEGÓ A PERÚ?

Juan Ignacio Di Marco se hizo un nombre en Argentina tras participar en Simona, Golpe al corazón, Las Estrellas, Esperanza Mía, entre otras. El deseo de alcanzar un protagónizo hizo que aceptará la propuesta de venir a Perú, es así como decide en octubre del 2018 integrarse a Los Vílchez, un proyecto que solo duraría cuatro meses. Sin embargo, el actor terminó quedándose 3 años y medio , viviendo también con nosotros la pandemia.

El personaje de ‘El Bicho’ en “Los Vílchez” terminó agradando al público, por lo que fue convocado para la segunda temporada de la serie. En el 2022, su papel cobró mucho más protagonismo. Según cuenta el actor, fue una de las interpretaciones más difíciles, pues no estaba acostumbrado a hacer comedia, y mucho menos poner en practica humor sano y familiar.

Tras finalizar Los Vilchez, inició su actuación en Princesas, donde interpretó a Arturo Villarreal, un joven que luchaba por el amor de Raspunzel, una dama en silla de ruedas que vive encerrada en su casa. En la pandemia perfeccionó su nivel vocal para más adelante estrenar el videoclip No me atreví, que cuenta la historia de amor de su personaje.

En el 2021 fue parte de Medias Hermanas, una película protagonizada por Magdyel Ugaz y Gianella Neyra. Nacho interpreta a Gaitán. En el 2021, grabó Princesas 2, producción que aún no tiene fecha de estreno. Su última participación para la pantalla peruana la vemos en Junta de Vecinos, serie que es bastante nombrada por los medios argentinos cuando se refieren a Nacho Di Marco.

“Llego el día de despedirte Perú querido. Que viaje este.. 3 años y medio.. tanta gente linda conocí, generosa, que me abrió las puertas y me integró. Qué afortunado, viejo. Me llevo muchos amigos, anécdotas, risas, crecimiento, una cuarentena en el medio , etc…Cuando llegue subí un video con una canción de Tarzan, hijo de hombre. Sentía que llegaba al país solo, a convertirme en un hombre. Y obvio que el niño interior, el payaso ridiculo que tengo adentro nunca va morir, pero hoy me voy de acá sintiéndome mas hombre. El aprendizaje y crecimiento ha sido enorme. Perdón por la redundancia pero Gracias Perú,c carajo. Los llevo en mi corazón, y ojalá, por que no, volver a verte”, escribió en su mensaje de despedida.

En su cuenta de Instagram señaló también que si bien es cierto extrañó mucho a sus paisanos, el trabajar en lo que le gusta hizo que todo se tornara más fácil.

“La pregunta más frecuente siempre era: que difícil irte de tu país, ¿extrañas mucho a tu gente allá, no? Y quizás el que no lo vivió lo ve así, difícil, jodido. Pero yo siempre lo vi de otra forma, entonces mi respuesta es: la verdad que Laburando de lo que amo, es jodido que me angustie acá. Y es tal cual. Perú me cambio la vida, y este ciclo sin dudas trajo a una persona y se lleva a otra totalmente transformada ”, acotó el argentino cuando estaba a puertas de regresar a su país.

NACHO DI MARCO, EL “ARGENTINO QUE TRIUNFÓ EN PERÚ”

El artistade 28 años regresa a su tierra natal para ser parte de la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, o ATAV, como uno de los galanes, siendo presentado por los medios de aquel país como “el argentino que triunfó en Perú” , resaltando su trabajo y nombrando las producciones peruanas en las que ha trabajado.

“El actor argentino Nacho Di Marco, quien triunfa en Perú, será uno de los nuevos galanes de la novela” , se puede leer en los diferentes medios argentinos.

Cabe señalar que esta producción guarda mucha expectativa, ya que es la secuela de la telenovela homónima que se estrenó el 11 de marzo del 2019 por El Trece, canal de Buenos Aires, y que finalizó el 30 de diciembre del mismo año.

“No se sabe cuál es la relación con el otro ATAV. Serán los hijos o nietos de los anteriores protagonistas. Ahora, entra este galán, que se llama Nacho Di Marco, que es un galán argentino que triunfa en Perú”, indicó Rodrigo Lussich, en su programa Socios del Espectáculo.

“ARGENTINA, TIERRA Y VENGANZA” O ATAV

“Argentina, tierra de amor y venganza” o ATAV es la telenovela que lleva nuevamente a Nacho Di Marco al país que lo vio nacer. Se sabe que el rodaje se iniciará el 9 de mayo del 2022.

Esta nueva entrega estará ambientada 50 años después, en 1980, y contará brevemente la historia de La Polaca, quien al parecer vivió muchos años en Tierra del Fuego, donde se encargó de rescatar mujeres de las redes de prostitución. Su hija, Blanca, tiene un romance con un hombre con el que tiene una hija: Ana. Justina Bustos interpretará a Ana, quien tiene 25 años y un hijo.

Contará con la participación de grandes figuras como Gloria Carrá, Federico D’Elía, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Malena Solda, Santiago Talledo, Belén Chavanne, Toni Gelabert y Renato Quattordio. Recientemente se confirmó la integración de Federico Amador, Andrea Rincón, Virginia Lago, Alan Daicz, Rafael Ferro, Camila Mateos y la participación especial de Darío Barassi y Julieta Díaz.

La prensa argentina no duda en lanzar cuánta información nueva haya sobre esta propuesta, desde más detalles sobre la trama hasta nuevas integraciones actorales.

Cabe recordar que la primera historia de Argentina, tierra de amor y venganza está ambientada en la Argentina de la década de 1930, en tiempos de bonanza y progreso así como la oleada de inmigración principalmente europea y la decadencia política y económica, logrando gran éxito a nivel de audiencia. ¿Repetirán el plato?

¿EN DÓNDE ACTUÓ NACHO DI MARCO ANTES DE LLEGAR A PERÚ?

Juan Ignacio Di Marco tomó la decisión de formarse como actor cuando cursaba su carrera de marketing. Inició haciendo teatro, participó en “Peter Pan Musical”, “Fabrica De Paz SA”, “Clan Destinos”, entre otros. Incursionó en el cine con “Filofobia”, ”Mi Futura Cuñada”, “No Digas Tu Nombre” y “Cosas De Amigos”.

En el 2015 debutó en la televisión, con la telenovela “Esperanza Mia” (2015). Le siguieron cortas participaciones en “Once Halcones” (2016), “Los Ricos No Piden Permiso” (2016), “Divina Está En Tu Corazón” (2016), “Las Estrellas” (2017), “Kally´s Mashup” (2017), destacando más en “Golpe Al Corazón”, donde interpretó a Bruno.

También ha hecho publicidades, uno de sus primeros comerciales fue en el 2016 donde promocionó la bebida “Smirnoff” en Chile, además de otras marcas como Coca Cola .

CON GANAS DE REGRESAR A PERÚ

Tras saberse de su regreso a Argentina, Nacho señaló que espera regresar muy pronto a Perú, para realizar algún papel o para visitar amistades. Sin embargo, dejó en claro que eso no queda ahí, pues su mayor sueño es seguir internacionalizando su carrera y que su nombre suene en Colombia, México, España y, por qué no, en Estados Unidos.

Mientras ello pasa, disfruta lo que le toca vivir, sigue pendiente de sus redes sociales, interactuando con sus 563 mil seguidores, y entregándose a lo que más ama, la actuación. Respecto a su vida privada, para alegría de sus seguidoras, su corazón está sin dueño, esto tras culminar su relación con la chilena Cata Vallejos.

SEGUIR LEYENDO