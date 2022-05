Aníbal Torres minimizó la represión policial registrada en Las Bambas

A punto de finalizar otra semana complicada para el Ejecutivo, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, se refirió a lo sucedido en Las Bambas tras el retorno de la comunidad de Fuerabamba a los terrenos que habitaban antes de ser trasladados por la mina. El enfrentamiento entre los protestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) fue minimizado por el titular de la PCM.

Ante la presencia de la comunidad en propiedad que ahora le pertenecería a la mina Las Bambas, la PNP llevó a cabo el desalojo correspondiente, pero durante el operativo se registraron diversos enfrentamientos al punto que se tuvo como saldo 18 personas heridas, entre ellas cuatro policías. Un informe de la Defensoría del Pueblo ha señalado que una mujer de 60 años identificada como Rosa Paniura fue diagnosticada de traumatismo ocular severo.

“Verifiquen ustedes la verdad y no inventen cosas. La señora se cayó, se rompió la ceja y la están tratando, no es que haya perdido un ojo”, fueron las declaraciones de Aníbal Torres al ser consultado sobre el estado de la ciudadana afectada. Cabe recordar que los enfrentamientos entre comuneros y la PNP generó el malestar de los primeros llegando incluso a declarar que no se continuará con el diálogo y que la salida de la mina es inminente.

En estos momentos, seguimos en la lucha. Prácticamente, las Bambas nos ha declarado la guerra y la comunidad nunca se va a rendir”, señaló Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba. “Lo lamentamos, ya no hay esperanza, simplemente la decisión del pueblo es que la Bambas no va. Nosotros no vamos a dejar de luchar”, agregó.

DEMANDAS CIUDADANAS

Sobre la declaratoria del Estado de emergencia en la zona del conflicto, el premier Torres aseguró que “se tenía que declarar porque con ellos hemos dialogado, una y otra vez”. En estos encuentros, el Aníbal Torres dijo haber revisado los contratos que, según los manifestantes, no se ha cumplido a cabalidad desde su firma. Torres manifestó que la empresa Las Bambas tiene pendiente una deuda de 180 hectáreas para los comuneros y aseguró que esto debe cumplirse.

“Según dice la empresa, no los entrega (los terrenos) porque los comuneros no se ponen de acuerdo sobre el lugar”, señaló el premier. Ojo Público señaló que la minera confirmó el incumplimiento de este acuerdo alegando que “no se han concretado las fechas de reuniones con la comunidad para definir las características del mismo”.

Continúa el conflicto minero en Las Bambas. Foto: El Comercio

A modo de compensación por este caso, se habría entregado S/ 215,000 entre 2015 y 2018 y S/ 450,000 entre 2019 y 2021 para que la comunidad pueda alquilar terrenos destinados a la agricultura. Por su parte, la empresa señala que uno de los inconvenientes recae en el hecho de que la comunidad solicita que se adquieran los terrenos en Cusco o Arequipa, hecho que discreparía con lo acordado inicialmente.

“Yo he visto los contratos. Aparece que los propietarios de la zona vendieron sus lotes de terreno a la mina, por ejemplo, el alcalde que es comunero de la zona recibió más de 2 millones 600 mil soles, además recibió una casa. Todos recibieron dinero, además casa”, dijo el premier a la prensa. Sobre las negociaciones paralizadas, Aníbal Torres aseguró que se buscará continuar con las mismas a pesar de la tensión que se registra en la zona.

SEGUIR LEYENDO