Las Bambas: EN VIVO Conflicto minero en Apurímac durante el gobierno de Pedro Castillo

Una vez más, la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, vuelve a ser el punto de los conflictos entre las comunidades de los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui y la minera Las Bambas. No hay tregua. Mientras el gobierno de Pedro Castillo se desgasta y la Presidencia de Consejo Ministros (PCM) pidió una mesa de diálogo a las comunidades de Fuerabamba y Huancuire con la compañía minera el próximo 7 de mayo, esto no tiene cuándo acabar.

10:15: Un grupo de al menos 50 hombres acusó a la compañía Las Bambas de haberlos llevado a un operativo de desalojo en el campamento ubicado en Cotabambas, en la región Apurímac, pese a que, aseguran, fueron contratados solo para ofrecer vigilancia en la minera.

9:00: La empresa minera Las Bambas denunció agresiones a su personal de seguridad, así como daños a sus equipos por parte de las comunidades que han invadido su propiedad.

Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el actual mandatario ganó con un 77% de los votos en Apurímac, sin embargo, eso quedó atrás; y ahora los comuneros piden la renuncia del jefe de Estado, pues el Gobierno habría prometido que no iba a intervenir.

“El presidente Pedro Castillo, juntamente con sus ministros, ha firmado entre gallos y medianoche para reprimir a los pobladores de Fuerabamba. Utilizando ese instrumento legal (el estado de emergencia), más de 700 policías han golpeado a los comuneros, los cuales han sido resultados más de 11 heridos”, dijo a Exitosa el alcalde de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, Porfirio Gutierrez Paniura, por el violento desalojo de los comuneros de Fuerabamba en las instalaciones de la empresa MMG Las Bambas.

“Por eso es que el señor Pedro Castillo no puede lavarse las manos de que ellos no son responsables”, agregó el burgomaestre.

Las Bambas: más de un centenar de comuneros intentó atacar un helicóptero de la mina

La realidad es que tanto el Ejecutivo como la PCM, que aseguran no tener responsabilidad sobre el operativo policial de desalojo, han jugado en contra del presidente: los dirigentes y comunidades de la zona han declarado al mandatario como persona no grata y lo han acusado de traidor.

Incluso, Edison Vargas, presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, pidió a Pedro Castillo que renuncie a la presidencia de la República. Lo mismo pidió Gutierrez Paniura.

Esto se dio un día después del desalojo de los comuneros cuando la PNP intentaba evitar los reingresos a las zonas liberadas para que no haya más daños a la propiedad. Vargas indicó que no pretende estar en una mesa de diálogo con el PCM ni con representantes de la compañía.

“Ya sabe todo el país que Las Bambas no va; es la decisión que ha tomado la comunidad (…). El estado de emergencia no nos intimida. En este momento vamos a entrar a nuestro predio y ahí queremos que nos maten. No tenemos miedo a la muerte. Vamos a retomar nuestras posiciones, estamos dispuestos a todo”, mencionó.

Miembros de comunidades indígenas acampan en la propiedad de la mina de cobre Las Bambas, de la china MMG, en Las Bambas, Perú, 26 de abril de 2022. REUTERS/Angela Ponce

DAÑOS CONTRA LA MINERA

Durante el desalojo de los invasores de Las Bambas, un grupo de personas ingresaron a la planta concentradora de la empresa MMG, dueña de la unidad minera y dañaron y quemaron una de las máquinas. Esto no es más que una larga lista de atentados contra la propiedad privada que se han cometido en los últimos días. La compañía ha registrado 27 daños a la propiedad.

Han quemado un camión cisterna, un camión lubricador, un camión grúa, luminaria, una camioneta en Chalcobamba Sur, una perforadora y un incendio en el área de relleno sanitario, en la zona de la mina, informó Perú21

En la zona sur han quemado pastizales en el área de la cancha de nitrato; también han quemado cuatro camionetas, llantas en el área de mantenimiento, entre otras cosas.

Y afuera de la zona han quemado una camioneta de Adecco y una comisaría.

Enfrentamiento entre la PNP y los comuneros ha dejado varios heridos, entre comuneros y policías. Foto: Raúl Cabrera/La República

HERIDOS

Hasta el momento hay 35 personas heridas como resultado de los enfrentamientos entre los policías y los comuneros de Fuerabamba, distrito de Challhuahuacho, que protestan contra la minera MMG Las Bambas.

El enfrentamiento fue cuando los comuneros intentaron ingresar a los terrenos de la empresa minera. Los agentes, que se encontraban en el lugar, los dispersaron para que no sigan dañando la propiedad privada.

En la comisaría de Challhuahuacho se informó que al menos 15 comuneros y 20 policías sufrieron heridas durante el enfrentamiento. Los agentes policiales fueron atendidos dentro del campo minero y los manifestantes fueron llevados hasta el centro de salud Nueva Fuerabamba.

La Defensoría del Pueblo pidió a la PNP hacer uso legal y proporcional de la fuerza y solicitó a los dirigentes y comuneros de Challhuahuacho y Coyllurqui que no sigan con la violencia y que vuelvan al diálogo.

