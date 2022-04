Arctic Monkeys en Lima: entradas en preventa para su concierto se agotaron

Arctic Monkeys vuelve a Perú y las entradas para ver a la banda se agotaron en horas.

Luego de tres años, la banda británica Arctic Monkeys anunció que realizará un concierto en el Perú el próximo 15 de noviembre. Este 30 de abril se llevó la cabo la preventa de entradas y para sorpresa de muchos fanáticos, los boletos se agotaron en cuestión de horas.

Cabe precisar que Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley y Matt Helders visitarán nuevamente nuestro país para deleitar a sus seguidores con sus legendarios temas. Ellos se presentarán en el Arena 1 Costa Verde, en San Miguel, y tendrán como banda invitada a Interpol.

La venta de entradas lo lleva a cabo Teleticket, el cual es totalmente virtual. Por este motivo, una gran cantidad de fanáticos ingresaron a la página web con el objetivo de conseguir la zona de su preferencia.

Sin embargo, en cuestión de horas los boletos en preventa para el Campo A y Campo B se agotaron. Cabe precisar que todavía hay entradas para este concierto y estas estarán disponibles a partir de este lunes 2 de mayo hasta agotar stock.

Entradas en preventa para ver a los Arctic Monkeys se agotaron. (Foto: Teleticket)

¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR LAS NUEVAS ENTRADAS?

A través de la página web de Teleticket podrás adquirir el nuevo lote de entradas que estarán disponibles desde el 2 de mayo. Para comprar los tickets, deberás cumplir con los siguientes pasos:

- Entrar a la página oficial de Teleticket

- Buscar el anuncio de Arctic Monkeys y dar clic

- Esperar el número de orden asignado en la cola virtual

- Escoger la zona preferida

- Pagar el monto total por la entrada.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS?

La productora Move Concerts, encargada del show, reveló que a partir del 2 de mayo iniciarán la venta de entradas con 25% de descuento pagando con tarjetas Interbank (stock limitado).

- Campo A : S/ 340

- Campo B : S/ 170

Precios con descuento de 25%, incluyen comisión de Teleticket.

Conoce el precio de las entradas para ver a los Arctic Monkeys. (Foto: Teleticket)

¿QUIÉNES ABRIRÁN EL SHOW?

Junto a Arctic Monkeys, tocará también en Perú el grupo post punk Interpol; conformado por Daniel Kessler, Sam Fogarino y Carlos Dengler. Ellos comenzaron su carrera en el 2002, con el disco “Turn On the Bright Lights”, considerado entre los mejores álbumes del año. En la actualidad, Actualmente, ellos han confirmado su nuevo álbum “The Other Side of Make-Believe”, que se lanza el 15 de julio del 2022.

Al igual que Arctic Monkeys, Interpol también se presentó en Lima en 2019. De hecho, fue el último show que la agrupación dio ese año.

Cabe recordar que los Arctic Monkeys se presentaron por primera vez en Lima el 26 de marzo de 2019 en la parcela H del Jockey Club del Perú. Ellos tuvieron como teloneros en aquella ocasión a Los Outsaiders. Más de 20 mil personas se reunieron para disfrutar del show aquel día.

