“Roberto Mosquera vende humo en conferencia de prensa”, afirmó ‘Pepa’ Baldessari

Horacio Baldessari mostró su descontento por una nueva derrota de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2022. La ‘Pepa’ no tuvo reparos de criticar al técnico ‘celeste’ Roberto Mosquera, pues para el exfutbolista, la ‘Mosca’ vende humo en sus conferencias de prensa.

El argentina comenzó picante en su programa de Youtube. “Yo soy hincha de Sporting Cristal, pero somos siempre la misma cosa. Ahora yo me corto las venas porque Roberto Mosquera va a ir a la conferencia y dirá ‘tuvimos un buen trato de pelota’. Está bien, propusiste pero gana porque sino me seguís mintiendo ”.

Paolo Maldonado, uno de los panelistas y exjugador de Universitario de Deportes, salió en defensa del estratega nacional y manifestó que “Mosquera no juega”. El ‘Pollo’ insistió que “hay formas de perder”.

Luego, los demás integrantes de la mesa se refirieron a la actuación del colombiano John Jairo Mosquera y afirmaron que no está a la altura porque es el cuarto delantero del conjunto ‘bajopontino’ por detrás de Percy Liza, Christopher Olivares e Irven Ávila.

Después de varios minutos, la ‘Pepa’ volvió a darle una ‘chiquita’ al técnico ‘rímense’. “ Ahora la gente ve la conferencia de Roberto Mosquera y él vende humo . Lo quiero y lo respeto, pero cuando pasan estas cosas, la ‘bala no me entra’. Dejémonos de engañarnos”.

SPORTING CRISTAL VS. TALLERES

Sporting Cristal no salió a tirarse atrás y tuvo un buen primer tiempo en el estadio Mario Alberto Kempes, hasta tuvo una jugada de peligro en los pies de Christofer Gonzáles. No obstante, el conjunto ‘bajopontino’ no aguantó la intensidad de los locales en la etapa complementaria.

A los 65 minutos, apareció Matías Esquivel para abrir el marcador. El volante argentino aprovechó una pelota que quedó en el área y la mandó a guardar en el arco de Alejandro Duarte. En el tiempo que quedó del partido, Roberto Mosquera realizó modificaciones que no funcionaron, de esta forma regresará a Lima con las manos vacías como ocurrió en Chile.

Con este resultado, la clasificación a octavos de los ‘celestes’ está muy lejana. Actualmente se ubica en el fondo del grupo H con cero puntos. Como si fuera poco, Cristal se convirtió en el club peruano más perdedor en la Copa Libertadores del siglo 21.

Foto: @CATalleresdecba

LAS FECHAS RESTANTES EN COPA

Miércoles 04 de mayo

Sporting Cristal vs. Universidad Católica

Hora: 21:00

Estadio Nacional de Lima

Martes 17 de mayo

Sporting Cristal vs. Talleres

Hora: 19:30

Estadio Nacional de Lima

Martes 24 de mayo

Flamengo vs. Sporting Cristal

Hora: 19:30

Estadio Maracaná

PRÓXIMO PARTIDO DE CRISTAL

Sporting Cristal debe voltear la página rápidamente ya que este fin de semana tiene un partido importante para meterse a la pelea del Torneo Apertura. El conjunto ‘rímense’ se medirá con uno de los punteros, Deportivo Binacional. El cotejo se jugará este sábado 30 de abril a las 13:15 (hora local) en el estadio Alberto Gallardo.

Roberto Mosquera y compañía ya se ‘bajaron’ a dos equipos que estaban en los primeros lugares y acortaron distancia. Primero, le ganó 6-4 a Deportivo Municipal en casa y la fecha pasada, sumó un gran triunfo ante Cienciano en la altura de Cusco.

De ganarle al ‘Poderoso del Sur’ en la jornada 12, alcanzará 21 puntos. Aún le quedaría siete compromisos por disputar, de los cuales cuatro se realizarán en Lima. Un punto a favor del grupo de ‘Mou’.

