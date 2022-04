Diego Rebagliati y la contundente crítica a John Jairo Mosquera: “Da lástima, es evidente que no está al nivel”

El colombiano solo jugó seis partidos hasta el momento.

Sporting Cristal sumó una nueva derrota en Copa Libertadores y lleva tres al hilo en este 2022. Los ‘celestes’ no encuentran cómo ganar en el torneo internacional y una de las razones principales es que no tienen un definidor de las jugadas que suelen crear. Con esto fue muy crítico Diego Rebagliati, quien analizó el juego ante Talleres de Córdoba y fue muy duro con el colombiano John Jairo Mosquera por el bajo nivel que ha demostrado en los últmos duelos con los del Rímac.

“Este partido de Cristal es repetido. Es el partido de los últimos tres años. Es un equipo que puede discutir el trámite, pero le cuesta defender. Creo que hoy en el primer tiempo, sobre todo Alejandro Duarte hizo un buen partido. Merlo y Chávez me parece que estuvieron más seguros. A mí me daba la sensación, mirándolo de afuera, que Talleres estuvo más cerca al gol que Cristal”, comentó el panelista en el programa Al Ángulo.

Luego no pudo evitar dar unas líneas sobre el delantero ‘cafetero’. “Lo de John Jairo Mosquera sería como patearlo en el suelo. Las imágenes hablan por si solas. Da pena lo que uno ve. La única palabra es que da lástima porque es evidente que no está en el nivel . En el torneo local no sale ni en lista”, sentenció.

“Creo que si Sporting Cristal tiene un ‘9′ hoy día, puede hasta ganar el partido”, también comentó Pedro García en el debate deportivo que se dio tras la caída de los ‘bajopontinos’ en la competencia Conmebol. El colombiano fue el punto principal de las críticas a pesar de solo estar 13 minutos en cancha.

En la presente temporada Sporting Cristal suma 13 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, pero el colombiano solo ha estado presente en seis compromisos , siendo titular en solo un cotejo. La primera y última vez que arrancó como nueve de área fue ante FBC Melgar en el marco de la segunda jornada del torneo peruano, saliendo a los 62 minutos de la cancha. No aportó con goles ni asistencias hasta el momento.

El periodista deportivo comentó que es "una lástima" lo que viene demostrando el colombiano. VIDEO: Movistar Deportes.

TALLERES 1-0 SPORTING CRISTAL

A pesar de tener el control del balón por pasajes del partido, Sporting Cristal nunca pudo concretar las que tuvo y sus llegadas no generaban tanto peligro como las de Talleres de Córdoba. El equipo argentino mantuvo siempre en atención a la defensa ‘celeste’ y su gol parecía llegar en cualquier momento. De esta manera, Matías Eduardo Esquivel puso el primero del compromiso en el estadio Mario Alberto Kempes a los 65 minutos tras tener 8′ en cancha. Los cambios a Roberto Mosquera no le funcionaron, incluso bajaron el nivel del equipo en el ataque.

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Talleres por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores

SPORTING CRISTAL EN COPA LIBERTADORES

Con cero puntos y menos cuatro en la diferencia de goles , Sporting Cristal la tiene muy complicada en esta Copa Libertadores 2022. Sin embargo, aún puede luchar por el tercer puesto del grupo H, el cual brinda la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La clave estará en el siguiente compromiso ante la Universidad Católica de Chile en Lima, el miércoles 04 de mayo en el estadio Nacional. Allí deberá sumar tres puntos para igualar a los chilenos y luego intentar quitarle algunos puntos a Talleres o Flamengo para asegurar su presencia a nivel internacional. Queda la mitad del torneo por jugar, pero no se ven muchas opciones por la poca efectividad de cara al gol que ha mostrado el equipo ‘rimense’.

