Jorge Muñoz tras ser vacado: “Se ha cometido un atentado contra la democracia”

Jorge Muñoz será citado al Congreso de la República por incendio en Mesa Redonda, informó la parlamentaria Norma Yarrow. Foto: Andina

Jorge Muñoz Wells, quien fue elegido alcalde de Lima Metropolitana en 2018 deberá dejar el cargo ocho meses antes de que culmine su gestión debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia del burgomaestre, debido a que en 2019 era parte del directorio de la empresa estatal Sedapal mientras ejercía la alcaldía, lo que va en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El alcalde de Lima agradeció los mensajes de apoyo recibidos y calificó la decisión del JNE como un atentado contra la democracia. Además, afirmó que existe corrupción en el Jurado.

“Hoy se ha cometido un atentado contra la democracia” , fue lo primero que dijo visiblemente ofuscado.

ACEPTÓ EL CARGO ANTE LA CRISIS

Muñoz aseguró que aceptó el cargo en el directorio de Sedapal ante la crisis generada por los aniegos en el distrito de San Juan de Lurigancho, en 2019.

Indicó que la aceptación del cargo pasó previamente por la evaluación del Fonafe, el ente rector del Ejecutivo relacionado al agua y al saneamiento.

“Participé de cuatro sesiones de directorio que fueron beneficiosas para los ciudadanos. No cobré las dietas. Algunos dicen que cobré dietas y que distraje la labor municipal. No lo hice. Más bien trabajamos para poder buscar soluciones desde adentro de institución donde se regula el agua y el desagüe. Logré resultados tangibles que están en las actas y se pueden verificar”, manifestó.

“HAY CORRUPCIÓN EN EL JNE”

El alcalde de Lima afirmó que existe corrupción en el JNE ya que considera que fue sancionado por querer ayudar.

“A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar. Esa es la sanción que me están poniendo injusta y desproporcionadamente a mí persona. Este Jurado corrupto lo ha hecho. Ese es un tema que hay que investigar: hay corrupción en el JNE” , sostuvo.

Argumentó que el JNE no tomó en cuenta la situación de emergencia que se vivía en SJL ni el doble régimen de los alcaldes metropolitanos, quien también es gobernador metropolitano e indicó que a otros gobernadores no se les sanciona por temas similares. Así mismo, dijo que no hubo conflicto de intereses.

Finalmente, dijo no tener ninguna noticia sobre el paradero Miguel Romero Sotelo, el teniente alcalde que lo reemplazará, pero le pidió que sea transparente para que continúe con una gestión “proba”.

