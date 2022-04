Minsa insiste en que no hubo error en aplicación de cuarta dosis de Moderna, pese a malestar del personal de salud

Polémica en torno a la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna de Moderna. Foto: Andina.

El titular del Ministerio de Salud, (Minsa), Jorge López, se pronunció sobre la polémica generada en torno a la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Moderna. Esto luego de que el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, denunciara negligencia a la hora de inmunizar al personal de salud.

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, López reiteró que el Minsa no cometió un error. Según explicó, “hay una palabra clave a tener en cuenta: ‘buster’ es refuerzo . Nosotros no manejamos ese esquema, nosotros manejamos cuartas dosis y no dosis de refuerzo”.

Es decir, los conceptos que maneja el Ministerio para la cuarta dosis de Moderna son distintos a los que se emplean para las dosis de refuerzo, por lo que negó negligencia a la hora de colocar 100 microgramos de la vacuna Moderna, en vez de 50 microgramos, al personal de salud, mayores de 70 años, así como inmunosuprimidos.

“Nosotros estamos generando un esquema que es cuarta dosis, no son dosis de refuerzo. Eso hay que tener presente, no es dosis de refuerzo, es cuarta dosis”, agregó.

Sin embargo, precisó que, de haber un error, las autoridades correspondientes lo descubrirán. “Y si es que hubo un error, los entes pertinentes tomarán conocimiento de ello. Se investigará y se seguirán todos los pasos que se tienen que seguir. Las dosis están en los insertos”, indicó Jorge López.

¿QUÉ PASÓ CON LA CUARTA DOSIS DE MODERNA?

La semana pasada, se denunció que el Ministerio de Salud aplicó negligentemente la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, generando así efectos adversos un poco más intensos en los adultos mayores y personal médico inmunizado.

Entre las molestias, se reporta que el personal de salud sufrió cefalea, diarrea, vómitos, mialgias, artralgias y malestar general. “Soy médico, me vacunaron este miércoles 20 de abril con 0,5 mL (100 ug) de Spikevax (Moderna), al día siguiente, además de fiebre, diarrea, náuseas, cefalea, hice crisis hipertensiva (Presión Arterial 180/110 mmHg)”, indicó una galena en redes sociales.

Según especialistas, en la cuarta dosis, el Minsa debió administrar 50 microgramos del producto, sin embargo, se utilizó el doble (100 microgramos) al colocar el refuerzo con la vacuna de la empresa Moderna.

Tras percatarse del error, Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, se reunió con el comité de expertos para evaluar lo sucedido y tomar medidas preventivas, ya que el Ministerio de Salud, según manifestó el especialista a El Comercio, no se comunicó con el comité antes de la aplicación de este refuerzo.

“El miércoles, jueves y viernes se llevó a cabo la vacunación de la cuarta dosis en el Colegio Médico. El jueves comenzamos a ver algunos efectos adversos un poco más notorios en los vacunados. Comenzamos a buscar información y nos dimos cuenta que la dosis no era la que nosotros pensábamos que nos estaban aplicando, era el doble”, afirma Urquizo.

En un comunicado, el Minsa negó que se hayan colocado dosis mayores a los 100 microgramos y que han trabajado “en base a las recomendaciones del comité de expertos de Inmunizaciones”. Sin embargo, no precisó sobre la cantidad que se aplicó en la cuarta dosis de Moderna.

Comunicado del Ministerio de Salud.

CITAN A MINISTRO DE SALUD AL CONGRESO

La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República ha citado para el este martes 3 de mayo al ministro de Salud, Jorge López, debido a las denuncias de médicos y enfermeros sobre presunta negligencia en la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna de Moderna.

El documento, que especifica que la cita será de forma presencial a las 11.00 a. m. en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, lleva la firma de Hitler Saavedra Casternoque, presidente de dicho grupo de trabajo. En la misiva, se leen las interrogantes que deberá responder el titular del Minsa:

- ¿Cuáles son las evidencias científicas que han motivado la decisión del Ministerio de Salud para aplicar la cuarta dosis con vacunas Moderna con 100 microgramos, y no con 50 microgramos? ¿Quiénes revisaron las evidencias? ¿Quiénes tomaron las decisiones y porqué ahora se aplica solo 50 microgramos por dosis? ¿Cree que es necesario tomar alguna medida correctiva, de que tipo?

- Al asumir el cargo, ¿cuál es el diagnóstico de la situación del Minsa y del Sistema Nacional de Salud?

- ¿Cuáles son los lineamientos de política, las políticas públicas sectoriales y las principales medidas que tomará su gestión?

- ¿Qué acciones realizará su sector para fortalecer el primer nivel de atención de salud, así como la conformación de las Redes Integradas de Salud (RIS) y la cooperación internacional con el BID y el BM?

- ¿Qué medidas tomará su sector para restablecer el diálogo y la confianza con la profesión médica y con demás servidores de su sector y del Sistema Nacional de Salud?

- ¿En qué estado se encuentra el proceso administrativo sancionador que le inició EsSalud, así como la investigación preliminar de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Huancayo? ¿Cuál es su relación con la empresa Jalp Imagen Digital E.I.R.L. y si ha sido y es proveedora del sector salud?

