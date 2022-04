Rinaldo Cruzado elogió a Ricardo Gareca y aclaró que aún no se retira del fútbol

El volante fue titular en el esquema de Sergio Markarián para las Eliminatorias Brasil 2014. Foto: FPF.

Rinaldo Cruzado estaba un poco desaparecido luego de no encontrar equipo en este 2022. El volante, que pasó por el Chievo Verona de la primera divisón de Italia, habló en una reciente entrevista y dejó en claro que aún no se retira del deporte rey. Además, halagó a Ricardo Gareca y habló de varios acontecimientos recientes del fútbol peruano El exAlianza Lima jugó un amistoso en Qatar con la ‘blanquirroja’.

“Tuve algunas posibilidades para jugar en provincia, pero no las tomé. Quise quedarme en Lima. Todavía no me he retirado, estoy tratando de mantenerme bien físicamente” , reveló el futbolista profesional en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, se refirió a la reciente victoria 4-1 de los ‘blanquiazules’ sobre Universitario en un estadio Monumental completamente lleno de hinchas ‘cremas’. “Los clásicos se disfrutan igual. Por uno o por cuatro goles, es igual. Los clásicos se tienen que ganar y ya está” , declaró el mediocampista que el año pasado jugó en Alianza Atlético de Sullana y peleó la baja hasta el final del torneo.

Rinaldo Cruzado debutó en Alianza Lima en la temporada 2003 y estuvo hasta el 2004 para luego partir al extranjero con el Grasshopper Club Zúrich de Suiza. Tras pasar por varios clubes volvió a Alianza Lima en el 2017 y salió campeón en esa temporada con Pablo Bengoechea al mando. El volante fue uno de los líderes.

Rinaldo Cruzado jugó en la temporada 2020 con Alianza Lima l Foto: Liga 1.

CRUZADO HALAGÓ A GARECA

Rinaldo Cruzado, que defendió en 44 oportunidades a la selección peruana entre amistosos internacionales, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas, se refirió al entrenador del momento, Ricardo Gareca y al repechaje que jugará la ‘blanquirroja’ en junio. El exmediocampista también se refirió al clima en Qatar, donde jugó un amistoso con la ‘bicolor’ precisamente ante la actual anfitriona.

“Por algo estamos peleando por llegar al Mundial. Es por la presencia de Gareca. Es uno de los mejores técnicos en la historia de la selección peruana. Lo que él nos ha hecho vivir como peruanos, es para vivir feliz siempre. Hubo un cambio, no solo en el fútbol. También en la sociedad”, comentó sobre el ‘Tigre’.

“Yo creo que no hay tanta ventaja por el tema de la cercanía. La Selección ha demostrado muchísimo que puede hacerle frente a cualquier equipo. Los muchachos se están preparando bien. Cuando jugué con la selección en Qatar sí se siente el clima, pero eso pasa a segundo plano. El equipo igual está capacitado para todo, lo viene demostrando así”, dijo sobre el clima en el país asiático.

El técnico peruano fue sucampeón en la Copa América de Brasil 2019. Foto: FPF.

MANCO SOBRE EL CLIMA EN QATAR

Reimond Manco también jugó en Qatar entre el 2012 y 2013. Allí tuvo que acostumbrarse al clima, que, según contó, fue “realmente sofocante” a mitad de año, cuando Perú jugará la repesca mundialista.

“Es complicado. Los partidos siempre se jugaban de noche. Hay mucho calor, la sensación térmica es demasiado fuerte. Es realmente sofocante, y peor aún en la época de junio. Recuerdo que cuando llegué me pusieron una vacuna para el calor y me recomendaban salir todos los días a tomar el sol por media hora, para que mi cuerpo se vaya aclimatando. Pero me resultaba casi imposible caminar. Nuestros entrenamientos eran a partir de las 10 de la noche, porque no se podía correr en la mañana o tarde”, dijo en una entrevista con Depor.

El delantero jugó entre el 2012 y 2013 en Qatar, pero regresó rápido al fútbol peruano.

