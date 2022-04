Érika Villalobos pasa la página tras ampay de Aldo Miyashiro y reaparece feliz en coctel

Érika Villalobos se muestra feliz en coctel. (Foto: Preludio/ América TV)

Para Érika Villalobos, esta última semana ha sido bastante difícil. El reciente ampay de su esposo Aldo Miyashiro con su exreportera no solo ha sacudido la farándula, sino también su hogar. Ante ello, la actriz ha decidido guardar silencio al respecto, además de voltear la página y seguir con sus actividades.

Este 23 de abril reapareció en un coctel, feliz y en compañía de sus compañeros artistas de la Asociación Cultural Preludio, por sus 25 años. Hecho que ha emocionado a muchos de sus seguidores, pues no se ha dejado amilanar y da ejemplo de entereza.

Como se recuerda, a raíz del ampay, son muchas las personas que han expresado su desconcierto y la indignación ante la actitud de Aldo Miyashiro, pero sobre todo su solidaridad con Érika Villalobos, esposa y madre de los dos hijos del conductor de La Banda del Chino.

“Fuerza Érika, eres una gran mujer, que ningún comentario negativo te tumbe. De esta sales fuerte por tus hijos”, “Érika, estamos contigo”, “No mereces que ningún hombre te haga esto”, se puede leer en el Instagram de la artista nacional.

ÉRIKA VILLALOBOS POSA Y BAILA FELIZ CON SUS COMPAÑEROS

La productora de Denisse Dibós decidió celebrar su aniversario a lo grande tras convertirse en pioneros del teatro musical en el país. Con la presencia de invitados especiales, muchos de ellos actores y productores que han pasado por la historia de Preludio se llevó a cabo el coctel especial por el primer cuarto de siglo de la asociación cultural.

Actores en coctel de Preludio. (Foto. Preludio)

A esta reunión asistieron reconocidas figuras como Renzo Schuller, Marco Zunino, Nataniel Sánchez, Diego Bertie, Paul Martin, Bruno Odar, Evelyn Ortiz, Roxana Fernández Maldonado, entre otros músicos, influencers y productores. La presencia de Érika Villalobos no pudo pasar desapercibida, por el reciente ampay que protagonizó su esposo.

La actriz asistió al evento con un pantalón de jean azul, un saco y un polo color negro. Muy sonriente, la actriz posó con Denisse Dibós. Además de compartir con sus compañeros de la próxima obra de Preludio , “Todos Vuelven, Un musical para el reencuentro”, conformado también por Sandra Muente, Gustavo Mayer, Miluska Eskenazi, Miguel Álvarez, Andrés Salas y el director de la obra Carlos Galiano. Incluso la vemos bailando y cantando en un la reunión.

Pasa la página tras ampay de Aldo Miyahsiro. Érika Villalobos baila y canta con sus compañeros de Preludio. (Video: Instagram)

Érika Villalobos posa con Denisse Dibós en aniversario de Preludio. (Foto. Preludio)

ÉRIKA VILLALOBOS VUELVE A LAS TABLAS

La carrera de Érika Villalobos nunca ha parado, menos ahora que enfrenta un duro momento. La actriz ha decidido seguir adelante y seguir con sus proyectos, entre ellos, el lanzamiento de “Todos Vuelven, Un musical para el reencuentro”, la cual se estrenará de forma presencial a partir del 12 de mayo, esta vez el Teatro Municipal. Las entradas pueden adquirirlas en Teleticket.

¿QUÉ DIJO ALDO MIYASHIRO SOBRE EL AMPAY?

La noche del miércoles 20 de abril, Aldo Miyashiro reapareció en La Banda del Chino para admitir su infidelidad y para pedir disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos por haberle fallado a su matrimonio de 17 años. “Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, declaró.

Asimismo, levantó la polémica al salir en defensa de Fiorella Letiz, puesto que se mostró afectado por la ola de insultos que viene recibiendo en redes sociales. “El responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, indicó.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos y su familia | VIDEO: América TV

