Murió Martina Portocarrero, cantante de “Flor de Retama”, tras batallar contra el cáncer de pulmón

Martina Portocarrero fue una cantante folclórica, investigadora cultural y política peruana.

La cantante folclórica Martina Portocarrero falleció a los 72 años el viernes 22 de abril, en Suiza , según comunicaron sus familiares cercanos a La República. La intérprete de “Flor de Retama” se encontraba luchando contra un cáncer de pulmón, el cual era atendido en un hospital del país de Europa Central. Sin embargo, su estado de salud se complicó y no logró salir con vida.

En una de sus últimas entrevistas a la prensa, la artista nacional se refirió sobre su enfermedad: “Es complicado. Estoy delicada, han estado investigando, dando el origen. Soy una persona que come bien, no toma, no fuma, no toma cosas heladas, nunca me enfermé, es bastante sorpresivo que me agarre un cáncer bastante invasivo”.

Pese a ello, Portocarrero se mostró siempre con una actitud positiva. “Estoy en un estado que no es fácil, pero tampoco es imposible, pero todo depende de la actitud de uno y yo nunca he deseado mal a nadie ni a mis enemigas. Si me enfermo con esto, es aprender algo y reaccionar positivamente y estoy rodeada de cariño. Vamos a ver cuánto aguanto ”, indicó para el Popular en febrero de este año, dos meses antes de su deceso.

PIDEN UN HOMENAJE EN VIDA

Sayuri Yanagui, una de sus representantes, lamentó el fallecimiento de Martina Portocarrero y dijo que se le quería realizar un homenaje en vida, pues ese era el anhelo de la cantante ayacuchana; sin embargo, este reconocimiento no se logró.

Es por ello que solicitó al Estado peruano que se le rinda un homenaje póstumo a la cantante de temas como “Mamacha de las Mercedes”, “De canto a canto”, “El canto de las Palomas”, entre otros.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

La representante también anunció que los familiares de Portocarrero deseaban repatriar el cuerpo de la artista. “Acudimos a su solidaridad para traer el cuerpo desde Suiza de neustra querida Martin a su amado Perú”, se lee en el comunicado autorizado por Martha, hija de Portocarrero.

Cuentas

Yape : 915058210

BCP. 19103214947020

CCI. 00219110321494702057

Recaudación de fondos a favor de Martina Portocarrero. (Foto: Facebook)

¿QUIÉN FUE PATRICIA PORTOCARRERO?

Nacida el 29 de setiembre de 1949 en Nazca, Leonila Martina Portocarrero Ramos fue una cantante folclórica, investigadora cultura y política peruana. Es recordada por cantar “Flor de Retama”, himno ayacuchado que hace referencia a la presión policial que dejó cerca de 20 víctimas en la llamada Rebelión de Huanta, sucedida en 1969.

En febrero de 2007, se convirtió en la primera cantante peruana andina en ser invitada a la India para dar dos conciertos importantes: en el templo Ramana Ashramam a Tiruvannamalai, y en el Centro de Filosofía y Cultura de la India “Sri Vast” en Auroville.

En el plano político, postuló al Congreso por la agrupación Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad en los años 2016 y 2020. En el 2020, postuló con el partido político Perú Libre, pero fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A fines de 2021, a Martina Portocarrero se le detectó un cáncer de pulmón, por lo que viajó a Europa para ser atendida. “Me encuentro en Suiza, en Lausana, cerca a Ginebra. Mi corazón está en Perú”, dijo a la prensa. Lamentablemente, su estado de salud se complicó y falleció el viernes 22 de abril de 2022.