Presidente de Cristal dijo que hay un distanciamiento del club con los hinchas por “desinformación malintencionada”

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, reconoció como una tarea pendiente la falta de comunicación con los aficionados al club respecto a la gestión que lidera.

El presidente de Cristal afirmó que existe desinformación y mentiras sobre el club, y que ello proviene de un grupo de personas malintencionadas. Además, explicó los objetivos trazados en la institución y las prioridades en el trabajo de la institución, así lo afirmó en declaraciones a la prensa del club.

DISTANCIAMIENTO CON LA HINCHADA

“Creo que hemos podido hacerlo mucho mejor. Creo definitivamente que no es una deuda, pero si una asignatura pendiente, porque encontramos que hay distancia por falta de información, por percepción y mucha desinformación que hay y eso es lo que queremos acortar porque mucho de lo que se habla no es verdad. No es que sea una interpretación distinta, más bien directamente no es verdad, es mentira y eso se utiliza y transmite de manera malintencionada, evidentemente no por todos son por grupos reducidos, y eso genera desconfianza y es allí donde es muy importante, y es nuestra responsabilidad, salir a aclarar eso. Creo que estamos en un momento adecuado en la organización para poder equilibrar y saber realmente quienes conforman el equipo de trabajo y la dirección del club para que se sientan tranquilos. Hay profesionales que están tomando las mejores decisiones dentro de las posibilidades que se tiene en nuestro país”.

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, hizo una autocrítica en su gestión en el club

EL OBJETIVO DEL CLUB

“Nosotros estamos acá para poder lograr lo mejor y ser lo más competitivos posibles, pero dentro de una realidad y tenemos que ser conscientes de eso. Sabemos lo que es competir y aspirar a lo mejor. Y en cada partido tener aspiraciones no solo a nivel nacional, porque a nivel internacional te enfrentas a mayores capacidades, sin embargo, hemos demostrado que podemos competir”

LA OBLIGACIÓN DE GANAR TÍTULOS

“Tenemos esa obligación. Sporting Cristal al largo de sus 66 años ha campeonado 20 veces. Entonces, sí definitivamente, año a año nos trazamos el objetivo de buscar el título nacional con todo lo que hay detrás y todo lo que eso conlleva para prosperar. Crear esa base que se requiere para sostener ese resultado a nivel internacional. Entonces, es más que poner la valla alta, la valla alta ya está puesta y más bien mientras se alcanza la valla el reto mayor que tenemos. creo que esa es la gran diferencia que tenemos con respecto al pasado del club y anteriores administraciones de Sporting Cristal es que trabajábamos en paralelo para poder sostener esos resultados en el mediano y corto plazo no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional”.

NO HAY DEUDA INTERNACIONAL

“Hago una diferenciación, no es lo que dice que tenemos la gran deuda internacional. Yo hablo de mantener una base, sostener un resultado que hace llegar a octavos de una Copa Sudamericana o cuartos. Eso es lo que aspiramos al siguiente año y el siguiente. Y que no sea un resultado único porque armamos un equipo por única vez ocurren factores externos que hacen que en determinado momento tengamos recursos para poder armar el gran equipo, pero después ¿Qué pasó? Es un año extraordinariamente ajeno a nuestra realidad, es imposible de sostener y vemos otros clubes que en determinados momentos lo han hecho y mira las consecuencias nefastas que ha habido. Nosotros tenemos que ser muy responsables y poner por sobre todo la sostenibilidad de resultados y eso es un trabajo diario y continuo. No es simplemente apostar y trazar un objetivo en un mes para la próxima temporada, no. Es establecer una base y una base muchas veces demora años.

¿QUÉ SIGNIFICA CRISTAL?

“Cristal para mí es la mayor responsabilidad que me ha tocado llevar a lo largo de mi vida. Eso implica un compromiso total porque todo lo que yo hago y asumimos lo hacemos con compromiso. Esa responsabilidad de mantener el legado histórico es tal que realmente he tenido que dejar muchas cosas en mi vida para dedicarme totalmente al proyecto”.

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, afirmó que el club está en la obligación de ganar títulos

