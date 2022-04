DC United de Edison Flores jugará partido amistoso con Bayern Munich

DC United de Edison Flores chocará con Bayern Munich en partido amistoso.

Edison Flores enfrentará a uno de sus rivales más difíciles a nivel de clubes. Su equipo DC United confirmó, mediante sus redes sociales, que tendrá un partido amistoso con Bayern Munich el próximo julio 20 a las 18:30 (hora peruana) en el Audi Field. Este duelo se concretó gracias a la marca de carros alemana.

“El FC Bayern Munich es uno de los clubes más grandes y con más historia de nuestro deporte. Es un placer recibirlos a ellos y a su equipo lleno de superestrellas mundiales, como Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leroy Sane y muchos más, como parte del Audi Football Summit en nuestro estadio local este verano junto a nuestro gran socio Audi”, manifestó Danita Johnson, presidenta de operaciones comerciales de DC United, para la pagina del elenco estadounidense.

Este será el segundo compromiso amistoso de los ‘rojinegros’ con un conjunto europeo. Previamente, se enfrentó a Real Betis de España en 2019, el cual terminó con una goleada 5-2 a favor de los ‘verdiblancos’. Loren, Sergio León, Joaquín, Bartra y Rober anotaron para la visita, mientras que Yow y Amarikwa descontaron.

FLORES SIN TÉCNICO

Edison Flores se quedó sin entrenador por los malos resultados en la Major League Soccer. Este miércoles 20 de abril el club decidió despedir a Hernán Losada luego de un año y tres meses en el cargo, donde no pudo conseguir ningún título importante.

El equipo del integrante de la selección peruana se ubica último de la Conferencia Este con apenas seis puntos en seis partidos jugados del torneo: dos victorias y cuatro derrotas. Tras la destitución del argentino, Chad Ashton es el técnico interino y dirigirá el próximo cotejo, el cual será este sábado 23 de abril desde las 06:30 p.m. (hora peruana) ante New England Revolution.

¿'OREJAS’ JUGARÁ CON GARETH BALE?

El equipo del exfutbolista de Universitario de Deportes podría tener un refuerzo de lujo para lo que resta de la temporada. Se trataría del jugador del Real Madrid, Gareth Bale. El extremo termina su contrato con la entidad ‘blanca’ a mitad de año y no es muy considerado por Carlo Ancelotti, por lo que buscaría nuevos aires.

“DC United en conversaciones con los representantes de Gareth Bale sobre mudarse a la MLS, me dijeron (de hecho, hablaron hace meses, pero no fueron a ninguna parte). Las partes intercambian propuestas, pero no está claro si se acelerará. DCU se preparó para pagar más que a Wayne Rooney en el 2018″, publicó Steven Goff.

No sería nada descabellado, debido a que Wayne Rooney se mudó de Inglaterra a Estados Unidos. El ‘AstroBoy’ fichó por 10 millones por el conjunto de Washington y permaneció por dos temporadas.

NO ES EL ÚNICO PERUANO

Pedro Gallese también se enfrentará a un rival europeo el mismo día que Edison Flores. Orlando City protagonizará un gran partido el 20 de julio, pues jugará con el Arsenal de la Premier League por la FC Series. El compromiso se llevará a cabo en el Exploria Stadium y la hora será anunciada en los próximos días.

“Estamos emocionados de poder brindarles a nuestros fanáticos y a la gran comunidad de fútbol de Orlando la oportunidad de experimentar uno de los clubes más icónicos del mundo, el Arsenal FC, aquí mismo, en el mejor estadio de fútbol de Estados Unidos, el Exploria Stadium”, manifestó Jarrod Dillon, presidente de operaciones comerciales de Orlando City SC, para la nota informativa de los ‘Leones’.

