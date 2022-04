Universitario: Jean Ferrari afirma que Federico Alonso y Hernán Novick no fueron agredidos por hinchas

Jean Ferrari se refirió al momento tenso entre jugadores e hinchas de Universitario.

Este miércoles se vivió una situación tensa en las instalaciones de Campo Mar. Hinchas de Universitario de Deportes se acercaron al lugar de entrenamiento para conversar con jugadores tras la derrota ante Alianza Lima, pero las cosas se salieron de control y se informó una agresión en contra de Hernán Novick y Federico Alonso. Jean Ferrari, administrador del club, desmintió ese desenlace.

“Ha habido cruce de palabras fuertes entre hinchas y jugadores en Campo Mar. Pero tejen historias que no hay. Yo he hablado puntualmente con Novick y Alonso, me dijeron que hubo intercambio fuerte de palabras. Descarto agresiones físicas ”, declaró Ferrari en conversación con RPP.

“Nosotros rechazamos actos de violencia. Yo percibía que podía pasar algo parecido y por eso pusimos seguridad. Estas situaciones a veces suceden, es un tema pasional pero se puede minimizar con medidas de precaución”, sostuvo el gerente de la entidad ‘crema’ sobre lo sucedido en el complejo deportivo de Lurín.

Por último, Jean expresó que entiende la molestia de los fanáticos después de la dura derrota en el clásico peruano. “Uno tiene que ser empático con el sentimiento del hincha. Los barristas tuvieron una reacción por lo que pasó el fin de semana, nosotros estamos de acuerdo con el diálogo con los hinchas”.

COMUNICADO DE LIGA 1 Y SAFAP

Las instituciones de fútbol se pronunciaron mediante un comunicado luego de conocerse lo acontecido con la plantilla de Universitario. Cabe añadir que no es la primera vez que ocurre, ya que futbolistas de Sport Boys y Carlos Stein también fueron amenazados hasta con armas de fuego producto de los malos resultados en el campeonato local.

Liga 1 y SAFAP lamentaron “las diversas manifestaciones de violencia que se viene dando en los entrenamientos” de los equipos de primera división. Asimismo, hicieron un pedido a los clubes del torneo peruano. “Se debe garantizar la seguridad de los jugadores y personal para el normal desarrollo de sus actividades”.

Previamente, Jhonny Balvodino, asesor legal de SAFAP, fue entrevistado por Ovación y reveló las posibles sanciones por este tipo de conductas. ““Si la Federación o los clubes no hacen nada, seguramente, ese papel lo tomará SUNAFIL y tendrá que comenzar a multar a las instituciones por no otorgar la debida seguridad a sus trabajadores en su centro laboral. La barra puede mostrar su descontento, pero jamás debe estar de por medio una agresión”.

SANCIÓN ECONÓMICA PARA LA ‘U’

Por otro lado, Universitario conoció que fue multado económicamente por el cambio de horario en el duelo ante Alianza Lima en el Monumental. El compromiso se retrasó producto de la llegada tardía de los árbitros al complejo deportivo, quienes no tendrían el respaldo por parte de los agentes policiales.

Por este motivo, la directiva ‘merengue’ cree que es injusta la resolución. “La sanción a Universitario por el tema de árbitros en el clásico la vamos a apelar. La culpa ha sido de ellos”, manifestó Jean Ferrari.

PRÓXIMO PARTIDO DE UNIVERSITARIO

Universitario de Deportes se medirá ante Sport Boys el próximo domingo a las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental. La ‘U’ necesita ganar para no seguir alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura. Actualmente, se ubica en la sexta posición a cinco unidades del puntero, Cienciano.

¿Cómo llega su rival? Los ‘rosados’ vienen de ganarle por la mínima diferencia a Ayacucho FC con gol de Alexis Blanco. Buscarán sumar una victoria de forma consecutiva y de esa forma despegarse de los últimos puestos del campeonato.

