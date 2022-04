Alianza Lima: Aldair Rodríguez habría sido sancionado con 5 fechas luego de lesionar a Robert Rojas

Aldair Rodríguez protagonizó una acción que desencadenó en la terrible lesión del paraguayo Robert Rojas.

Alianza Lima viene en alza en la Liga 1 luego de conseguir dos victorias valiosas ante UTC y Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. De esta forma, buscará llegar en óptimas condiciones para el duelo por Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil. Sin embargo, no tendría a uno de sus jugadores, pues Aldair Rodríguez habría recibido una drástica sanción tras lesionar a Robert Rojas en el duelo ante River Plate en Lima.

De acuerdo con la información recabada por RPP Noticias, la CONMEBOL habría notificado al club ‘blanquiazul’ este jueves 21 sobre la suspensión de 5 fechas al atacante nacional. Ahora, esta medida no empezaría recién ante los brasileños, ya que ante Colo Colo cumplió su primera jornada . Posteriormente, se perdería los cuatro partidos restantes que engloban a la fase de grupos de la máxima competición internacional.

Sin embargo, en el caso de que el cuadro peruano logre superar esta fase o acceda mediante el tercer lugar a la Copa Sudamericana, desde luego, Rodríguez estaría en condiciones de reaparecer con el equipo. Por lo pronto, alentará a sus compañeros desde la tribuna para que hagan historia.

PARTIDO ANTE RIVER PLATE

Recordemos que el elenco ‘íntimo’ jugó su primer partido de esta temporada por Copa Libertadores ante River Plate en el Estadio Nacional el pasado miércoles 06 de abril. En aquella ocasión, los ‘victorianos’ tenían la intención de hacer respetar la casa y sumar al menos un punto ante el gigante argentino. A pesar de que realizó un gran partido y pudo aguantar las constantes arremetidas de su rival, una genialidad de Julián Álvarez desde un saque lateral movió a la defensa local hasta que apareció Matías Suárez para anotar el único tanto del cotejo.

Ante esta situación, los dueños de casa buscaron por todos los medios el empate. Incluso, el técnico Carlos Bustos mandó al campo algunos jugadores para cambiarle la cara al equipo, siendo uno de ellos Aldair Rodríguez. De hecho, a los pocos minutos de haber ingresado, tuvo una ocasión de marcar de no ser porque el arquero Franco Armani estuvo bien posicionado y le bloqueó el remate.

MOMENTO DE LA FALTA

No obstante, en un intento por presionar y robar el balón en campo contrario, Rodríguez fue en busca de un balón que recibió el lateral del cuadro argentino, Robert Rojas. El paraguayo trató de cubrirlo pero el ímpetu del peruano provocó que vaya con vehemencia y le dé una patada. Inmediatamente el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta amarilla. Pero luego de unos minutos, el lateral derecho no se levantaba del piso y hacía evidentes gestos de dolor en la rodilla que, ante la mirada de los jugadores presentes, tanto de Alianza Lima como de River Plate, hizo que el juez principal cambiara su decisión y le mostrara la cartulina roja de forma directa . La entrada fue tan fuerte que el futbolista ‘guaraní’ no pudo salir por sus propios medios y tuvo que ser retirado en camilla.

Aldair Rodríguez fue expulsado tras dura entrada contra jugador de River Plate.

DESCARGO DE ALDAIR RODRÍGUEZ TRAS EL PARTIDO

Luego del compromiso, el jugador peruano acudió al hotel de concentración del elenco ‘gaucho’ en Miraflores para pedirle disculpas, tanto el mismo afectado como a su club. “Estoy muy triste por la situación que vive mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fui a disputar el balón y creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso vine a pedirle disculpas personalmente. Yo no voy ni con plancha, ni de manera desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizá con un poco de fuerza. Estoy dolido por la situación, por eso vine aquí a pedir perdón”, manifestó el exDeportivo Binacional.

ACTUALIDAD DE ROBERT ROJAS

River Plate informó mediante sus redes sociales que el paraguayo sufrió una fractura de tibia y peroné izquierdo. Tras la operación, Rojas padeció un espasmo coronario. Sin embargo, luego de unos días de observación, fue dado de alta aunque seguirá siendo estudiado para determinar si viaja a su país para continuar con su recuperación, o de lo contrario se queda en Argentina.

Robert Rojas junto a su familia luego de la operación. | Foto: Difusión

