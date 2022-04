Sporting Cristal: Percy Liza y la actualidad física que afectaría su nivel futbolístico

Percy Liza ha sido el delantero centro titular de Sporting Cristal en lo que va del 2022. | Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal ha recuperado terreno en la Liga 1 luego de vencer en un insólito encuentro a Deportivo Municipal el pasado fin de semana. Esto le ha permitido acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Sin embargo, uno de sus jugadores no se encontraría en plenas condiciones y habría un motivo de fondo.

Se trata de Percy Liza , delantero centro de los ‘celestes’, quien en las últimas jornadas habría jugado con una molestias que le han impedido rendir al máximo, de acuerdo con la información extraída por RPP Noticias . Ahora, este inconveniente no es muscular y el futbolista tampoco habría necesitado ni siquiera ‘infiltración’ alguna para disputar los partidos. Además, ha entrenado sin inconvenientes, por lo que se espera que en los próximos cotejos pueda mejorar en este aspecto.

Como bien se ha podido visualizar en el arranque del torneo local, el joven atacante le ganó la pulseada en el puesto de centrodelantero al colombiano John Jairo Mosquera, quien llegó esta temporada al cuadro ‘rimense’ y estuvo ausente en las primeras jornadas debido a problemas físicos. Por tal motivo, el peruano ha jugado casi todo a excepción del duelo ante la Universidad César Vallejo que acabó en victoria para los trujillanos en el Estadio Mansiche.

El saldo que arroja la participación del futbolista de 22 años es de 7 encuentros disputados, en los que fue titular en 6 y marcó 2 goles (ante UTC y Academia Cantolao, ambos de cabeza y en el Estadio Alberto Gallardo).

No obstante, sus movimientos en las últimas jornadas no han sido los ideales y el cuadro ‘cervecero’ ha carecido de esa profundidad en la ofensiva para concretar las opciones que generaba. Solo ante Municipal logró esa contundencia de cara al arco, aunque Liza no pudo hacerse presente en el marcador. Parece como si hubiera un estancamiento en su rendimiento que le habría impedido rendir en las mejores condiciones, las cuales se vieron demostradas el año pasado, cuando su agresividad era otra y tenía un mayor convencimiento para ir a cada jugada.

Además, en los dos partidos que los ‘bajopontinos’ han disputado por la Copa Libertadores tampoco alcanzó a convertir. Fue titular ante Flamengo de Brasil en Lima y contra Universidad Católica de Chile en Santiago, pero no generó mucho peligro. Inclusive en el enfrentamiento ante los ‘cruzados’ fue uno de los puntos más bajo del equipo, según el portal estadístico SofaScore.

CAMBIO DE EXTREMO A DELANTERO CENTRO

Ahora, a todo esto hay un punto por mencionar. Y es que aparte de esta dolencia física que no le ha posibilitado estar al 100%, a Percy se le ha visto un poco perdido en la punta de ataque. Esto puede responder al hecho de que en las divisiones menores empezó jugando como extremo por derecha . No por algo sus principales atributos son la potencia y velocidad para ganar en el 1 vs. 1. En este caso, debutó en Primera División de la mano de Manuel Barreto, quien lo ubicó en esta posición. Sin embargo, el técnico Roberto Mosquera le vio condiciones como delantero centro y lo trasladó a este puesto.

COMPETENCIA EN EL PUESTO

De otro lado, este año no ha tenido la misma presión ‘competitiva’ del año pasado, cuando luchó por la posición con el argentino Marcos Riquelme, lo cual provocó que su contribución al equipo fuera mayor. Aunque para esta temporada apenas ha rivalizado futbolísticamente con el refuerzo ‘cafetero’. De ahí que es una posibilidad de que Liza necesite una competencia directa para doblegar esfuerzos.

En el cuadro ‘celeste’ esperan la mejor versión del joven artillero, que a su vez favorecerá el crecimiento del equipo con miras a alcanzar el máximo rendimiento en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Todo se verá en los siguientes partidos.

