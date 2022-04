Jefe de la Policía dio detalles del tiroteo dentro de la embajada de Perú en Washington

Policía de Washington dio detalles del tiroteo dentro la embajada de Perú

El jefe de la policía Metropolitana en Washington, Robert Contee, dio detalles del tiroteo ocurrido la mañana de hoy miércoles dentro de la embajada de Perú donde un hombre fue abatido por oficales del Servicio Secreto de Estados Unidos.

“Esta mañana, poco antes de las 8 a.m. miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) fueron avisados de que en la cuadra 3000 de la calle Garrison había un robo en progreso. Cuando la policía llegó a la escena, ubicó a un individuo en la Embajada de Perú. Además, había varias ventanas rotas en la parte trasera de la residencia. Trataron de detener a esta persona, quien tenía una vara de metal, usando armas no letales y taser, pero no hubo efecto, por lo que la policía empleó otras armas, le disparó y ahora esta persona ha muerto”, dijo Contee.

En rueda de prensa con los periodista sostuvo que “habían familiares que estaban dentro de la residencia. Esos miembros de la familia escucharon que se rompen varias ventanas, nos envían una notificación y los oficiales respondieron a esa llamada”.

“Todavía estamos en las primeras etapas de la investigación. No sabemos quién es este individuo. Desconocemos por qué esta persona estaba en la propiedad residencial del embajador. Tampoco conocemos por qué esta persona rompió varias ventanas y por qué esta persona tenía una vara de metal. No sabemos por qué se acercó a los oficiales con esa vara de metal. Estamos investigando eso ahora”, recalcó.

Foto: Twitter/ @barnardfox5dc

Ante la consulta sobre si algún miembro de la familia del embajador conocía al sospechoso, Contee dijo que nadie lo sabía y desconocen de quién se trate. y que “no hay indicios de que tenga antecedentes penales en el pasado. Solo sabemos que es un hombre adulto, parece estar entre sus últimos 20 o 30 años”.

“Los oficiales fueron llevados a un hospital del área para una evaluación, pero parece que no tienen lesiones que pongan en peligro su vida”, indicó el jefe de la Policía.

Contee también detalló que están investigando cómo el intruso ingresó a la propiedad que es sede de la embajada de Perú en una de las zonas más seguras de Washington. “Esta es una propiedad muy grande y hubo varias ventanas rotas: la entrada, la puerta se rompieron en toda la propiedad”.

Sobre cómo se dio el enfrentamiento con los miembros del Servicio Secreto, sostuvo que “la situación” se dio en el patio trasero del lugar.

“No vemos este tipo de incidentes por aquí. Esto es totalmente fuera de lo común. No puedo recordar la última vez que tuvimos este tipo de incidente en la residencia de uno de los embajadores”, aclaró.

Asimismo, recalcó que “miembros del equipo de investigación de la fuerza del Departamento de Policía Metropolitana están a cargo de la investigación. Como un oficial estuvo en el tiroteo, trabajaré con nuestro apartamento, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, para investigar esto”.

EMBAJADOR Y SU FAMILIA NO SUFRIERON DAÑO

A través de un comunicado en redes sociales, la Embajada de Perú en Estados Unidos informó que el embajador Oswaldo de Rivero y su familia se encuentran bien tras el atentado que sufrieron esta mañana en la residencia.

“La Embajada del Perú lamenta informar que el día de hoy, en horas de la madrugada, una persona ingresó sin autorización a la Residencia Oficial, ocasionando daños materiales al inmueble. Dicha persona fue baleada por el Servicio Secreto”, dice parte del comunicado.

“El Embajador, su familia, el personal de la Residencia y los agentes del servicio secreto se encuentran a salvo, y el hecho está siendo investigado por las autoridades competentes”, señalaron

Comunicado de la Embajada de Perú en Estados Unidos

