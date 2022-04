Aldo Miyashiro explicó relación con Óscar de Portal: “Estábamos tratando de unirnos para hacer partidos en el interior”

Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal son parte del equipo de 'Once Machos FC'. (Foto: Instagram)

El último martes, por la noche, a publicó un ampay entre Aldo Miyashiro y la periodista Fiorella Retiz, lo cual remeció las redes sociales. Como es bien sabido, el conductor de “La banda del Chino” aún está casado con la actriz y productora Érika Villalobos desde hace 17 años, con quien mantenía una relación estable desde su reconciliación en 2011.

Otro de los involucrados en dicho ampay fue el periodista deportivo Óscar del Portal, quien jamás imaginó que las cámaras de Magaly TV La Firme estaban grabando cada uno de sus movimientos. Y es que la confianza que demostró con Méndez en la cancha llamó la atención de los ‘urracos’, quienes sospechaban que existía algo más entre ellos que una simple relación laboral.

Justamente, Aldo Miyashiro en su descargo dentro de su programa “La Banda del Chino” contó cómo nace la cercanía con el reconocido periodista deportivo Óscar del Portal. “Lo que se especula es que salíamos los cuatro juntos para todos lados y que había una especie de complicidad. Eso sí, no es cierto. Lo que es cierto que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez trabajaban en las redes de los dos equipos de fútbol tanto de Once Machos como de la Superliga. Nosotros estábamos con Óscar, que no somos tan amigos y que recién nos conocemos por jugar juntos. Estábamos tratando de unirnos para hacer algunos partidos en el interior”, confesó.

“Eso fue el origen de estas reuniones. que nos llevaron a esto. Incluso en la reunión como ustedes ven, al inicio hay más gente. En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar en su cuarto, pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, agregó.

“Soy un hombre, un ser humano al libre me equivoqué este equivocación para marcar el resto de mi vida y vengo a asumir mi absoluta responsabilidad y creo yo evaluando los hechos creo que yo soy el único responsable y creo que yo evaluando los hechos que soy el único culpable por no tener la madurez suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Reitero, las disculpas a todos los que se han sentido golpeados con esto. Lamento haberlos decepcionado, lamento haberme decepcionado a mí, lamento no ser perfecto. Lamento comportarme a veces como quisiera”, concluyó el conductor de la ‘Banda del Chino”.

Aldo Miyashiro: "Es un error con el que tengo vivir toda mi vida" | VIDEO: América Tv

