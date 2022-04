Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: ¿Qué medidas tomará América TV tras el ampay?

Los conductores serían retirados del canal por un periodo de tiempo tras el ampay de Magaly Medina. (Fotos: América TV)

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal son dos figuras destacadas de América Televisión. El recordado actor de La Gran Sangre se desempeña como conductor de La Banda del Chino desde el 2017; mientras que el exfutbolista es presentador de América Deportes y del programa Fútbol en América. No obstante, su carisma para las cámaras no ha llamado la atención de los televidentes, sino sus polémicos ampays.

Magaly Medina y su equipo de investigación los descubrió en una reunión a altas horas de la noche con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez. Los cuatro se encontraban en el departamento de Óscar del Portal, bebiendo alcohol y pasándola bien. Esto mientras Vanessa Químper y Erika Villalobos, esposas de los conductores, desconocían qué hacían sus parejas a sus espaldas.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle que, seguramente no vamos a poder volver, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida”, declaró Miyashiro, admitiendo así su infidelidad en La Banda del Chino.

LAS POSIBLES MEDIDAS DE AMÉRICA TV

Como es bien sabido, el canal de Pachacamac suele retirar a sus figuras cuando estas enfrentan alguna polémica en torno a casos de infidelidad o agresión física y/o psicológica. Y es que América Televisión cuida con recelo la proyección de sus estrellas, quienes son imagen de los anunciantes del canal y cuentan, en la mayoría de casos, con jugosos contratos de por medio.

Por ejemplo, Johanna San Miguel fue retirada de la conducción de Esto es Guerra, en el 2015, tras una denuncia por agresión física y verbal. Le sigue Sheyla Rojas, despedida de Estás en Todas por unos chats sobre el futbolista Luis Advíncula. Un caso más reciente sería el de Melissa Paredes quien, luego de ser captada con Anthony Aranda, tuvo que salir de manera abrupta de América Hoy y de Reinas del Show.

“Yo no dejé la conducción. Si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, explicó la expareja de Rodrigo Cuba en entrevista para Latina.

No obstante, es importante resaltar que las figuras anteriormente mencionadas regresaron a las pantallas de América TV luego de un par de meses, cuando el escándalo ya había pasado a segundo plano. Prueba de ello es la incorporación de Anthony Aranda en Esto es Guerra, siendo anunciado como una “bomba”. ¿Sucederá lo mismo con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal?

Hasta el momento, el periodista no ha vuelto a salir en el bloque deportivo de América Noticias, siendo reemplazado por Erick Osores. Aldo Miyashiro aseguró que daba un paso al costado porque no podía conducir un espacio televisivo cuando estaba pasando un momento tan vergonzoso en su vida. Cabe resaltar que América Televisión no ha aclarado si fueron despedidos o no.

EL CONTRATO QUE PERDIÓ ÓSCAR DEL PORTAL

La empresa de autos japonesa, Subaru, retiró el auto del periodista deportivo y lo trasladó a su sede luego del ampay difundido en el programa de Magaly Medina. Tampoco le renovaron el contrato para seguir siendo imagen de la marca. Así lo anunciaron a través de un comunicado.

“El acuerdo de embajador de marca que teníamos con el Sr. Óscar del Portal finalizó el pasado 31 de marzo y no será renovado. Tenemos el firme compromiso de preservar nuestros valores e integridad, resguardando la confiabilidad y honestidad hacia nuestra comunidad subarista y la sociedad en general”, dice el anuncio de Subaru Perú.

