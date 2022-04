Mario Hart sobre Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: “Siempre voy a rechazar los temas de infidelidad”

Mart Hart se refiere a la infidelidad. (Foto: Composición)

Mario Hart se hizo presente en el programa América Hoy para hablar sobre el reciente ampay que protagonizaron las figuras de América TV, Aldo Miyashirio y Óscar del Portal. Como se recuerda, el conductor de La Banda del Chino fue captado besando a su exreportera Fiorella Retiz, mientras que el periodista fue visto en confianzas con Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli.

Sin embargo, eso no fue todo, Méndez se quedó toda la noche en el departamento de Del Portal, lugar donde vive con su esposa e hijos. Cabe señalar que su familia se encuentra en Punta Cana.

El esposo de Korina Rivadeneira no dudó en pronunciarse sobre el hecho, e indicó que jamás se mostrará a favor en temas que involucren una infidelidad y lamentó la situación que han protagonizado Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

“Nosotros no sabemos lo que se vive dentro de cuatro paredes. Sin embargo, yo siempre voy a rechazar los temas de infidelidad (...) Personalmente, tengo una buena relación con Aldo y Óscar en pasillos y redes sociales. No es por meterle más leña al fuego, pero son cosas que no se pueden permitir ni aceptar”, dijo el piloto.

El exchico rality se solidarizó con Erika Villalobos y Vanessa Quimper, esposas de Aldo y Óscar, pues señaló que ellas son las más afectadas. “La otra parte debe estar sufriendo mucho, la mujer, los hijos, la familia en general. Son imágenes vergonzosas, imagino que deben estar pasando horas terribles” , acotó el deportista.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por Janet Barboza, quien de inmediato le hizo recordar que hace muchos años le fue infiel a su entonces pareja. Algo sorprendido, el joven respondió que aprendió de sus errores.

Como se recuerda, en el 2016, Mario Hart admitió que le fue infiel a su entonces pareja Leslie Shaw con Olinda Casteñeda. Tras terminar su relación, inició un romance con Korina Rivadeneira, modelo con quien tiene una hija y está a la espera de otro bebé.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ RECHAZA LA INFIDELIDAD

En otro momento, Janet Barboza no dudó en preguntarle a Christian Domínguez cuál era su sentir, pues él también había aceptado que fue infiel a su anterior pareja. Sorprendido respondió: “Te sientes muy mal, justamente si piensas en la familia. (La infidelidad) es injustificable. Por más que tú estés mal en una relación, eso no justifica que hagas eso (ser infiel), sobre todo si tienes familia”.

“Yo cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija. Eso será difícil que lo saque de su cabecita. Esa consecuencia es la más difícil de todas. Uno hay que saber afrontar las consecuencias y aprender de los errores. Los errores tan grandes te enseñan a no volver a cometerlos”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez opinó sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, indicando que la infidelidad trae consigo consecuencias terribles | VIDEO: América TV / América Hoy

ALDO MIYASHIRO NO SALIÓ EN SU PROGRAMA

Tras difundirse el ampay, son muchas las personas que estuvieron al tanto de La Banda del Chino, el cual se emite de lunes a viernes a partir de las 11:30 p.m. Sin embargo, este martes 19 de abril, Aldo Miyashiro fue el gran ausente, y los encargados de conducir fueron sus reporteros.

Antes de finalizar el espacio, anunciaron un mensaje del conductor de TV, quien asegura que este miércoles 20 de abril se hará presente en el programa de América TV . Tampoco se ha pronunciado a través de las redes sociales, al igual que Óscar del Portal, quien fue captado en el mismo ampay.

