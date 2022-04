Jorge Araujo, técnico interino de Universitario: ”Se sigue pensando en obtener el Apertura”

Jorge Araujo asumió el cargo de entrenador interino de la 'U' tras salida de Álvaro Gutiérrez l Foto: Universitario

Jorge Araujo se convirtió en técnico interino de Universitario de Deportes tras la salida de Álvaro Gutiérrez. ‘Coco’ se pronunció por primera vez desde que asumió el cargo y afirmó que los ‘cremas’ aún tienen chances de pelear el torneo Apertura. Su primer reto será este domingo ante Sport Boys.

La ‘U’ se ubica en el sexto lugar de la Liga 1 con 16 unidades y aún quedan nueve jornadas por disputarse. Por ello, el exfutbolista confía en que se puede ganar la primera parte del campeonato. “ Se sigue pensando en obtener el Apertura. Estamos a cinco puntos y no es estar lejos. No hemos bajado los brazos, al contrario ”.

“Me he sentido bien recibido. Los muchachos vienen trabajando muy bien y ha sido un buen inicio para mí. De cara a lo que se viene este fin de semana trataremos de hacer lo posible para los tres puntos”, comentó Araujo, quien tuvo su primer entrenamiento este martes en las instalaciones de Campo Mar.

Por otro lado, el exdefensa habló de la posibilidad de quedarse como entrenador del cuadro de Ate. “Ahora se me da ser el técnico interinamente. Lo estoy asimilando de manera natural, me siento cómodo y todo lo que pase en adelante dependen de muchas cosas, no solo de mí”.

Foto: Universitario.

LA TRAYECTORIA DE ‘COCO’

Jorge Araujo colgó los botines e inmediatamente se preparó para ser entrenador. Es más tuvo la oportunidad de dirigir a Academia Cantolao en el 2019 y evitó el descenso. “No lo tenía planeado. Yo asumo el equipo luego de que Esteves es cesado. De 15 puntos, logramos 12 y salvamos la categoría”, contó en una conversación con El Amague.

No obstante, el ‘Delfín’ no le permitió seguir. “Es lo que me sigo preguntando. No lo tengo claro hasta hoy porque hasta septiembre a mí me habían informado de la renovación, pero el último mes el teléfono se cortó. Es parte del fútbol, yo lo entiendo y hay que convivir con ello. Me quedo con los mejores recuerdos y así aproveché para viajar y actualizarme en algunos cursos de entrenador. Estuve en Argentina”, manifestó.

Foto: Cantolao

AGRESIÓN DE LOS HINCHAS A FUTBOLISTAS ‘CREMAS’

Esta mañana, un grupo de hinchas de Universitario se acercaron al predio de entrenamiento para conversar con los futbolistas después de la derrota ante Alianza Lima en el primer clásico de la temporada. Esto se salió de control y Hernán Novick y Federico Alonso fueron agredidos.

“No tengo la información exacta sobre lo que pasó hoy en Campo Mar. Lo más importante es el compromiso de los jugadores para el fin de semana”, declaró para RPP. Asimismo, confirmó que seguirán trabajando en Lurín. “Lo que pasó no es una situación para darle importancia”.

PRÓXIMA PARTIDO DE LA ‘U’

Universitario de Deportes se medirá ante Sport Boys el próximo domingo a las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental. La ‘U’ necesita ganar para no seguir alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura. Por su parte, su rival viene de ganarle por la mínima diferencia a Ayacucho FC con gol de Alexis Blanco.

Para este compromiso, Jorge Araujo podría tener su primera baja. “Hernán Novick está cargado del gemelo, esperemos que pueda recuperarse pronto”, expresó el técnico interino. Por otro lado, la buena noticia es que regresa Rodrigo Vilca tras la suspensión en la victoria contra los ‘Zorros’.

SEGUIR LEYENDO