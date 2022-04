Universitario: SAFAP responsabilizó al club ‘crema’ de no proteger a sus jugadores tras agresión de hinchas

Futbolistas de Universitario fueron agredidos por hinchas en Campo Mar.

Las cosas van de mal en peor en Universitario de Deportes. Esta mañana hinchas del club ‘crema’ fueron a hablar con los futbolistas a Campo Mar tras la dura goleada ante Alianza Lima en el clásico peruano, pero dos jugadores terminaron siendo agredidos. Tras ello, el asesor legal de SAFAP manifestó su preocupación porque estos hechos ocurren con normalidad cada vez.

“La información que manejo en estos momentos es que sí hubo una agresión a un par de jugadores de Universitario. Lo que nos preocupa es que estos temas se está volviendo normal y hoy en día las hinchadas ingresan a los campos de entrenamientos de los clubes como si nada”, sentenció Jhonny Baldovino en conversación con Ovación.

De acuerdo a información de RPP, los dos futbolistas ‘merengues’ que habrían sido agredidos por los barristas serían los dos uruguayos Hernán Novick y Federico Alonso. Además, se confirmó que el plantel de a ‘U’ tenía conocimiento que los fanáticos iban a estar en la sede de entrenamiento.

“Yo entiendo que el hincha deja todo en la tribuna y que contribuye con el club pagando su entrada, pero tienen que entender que un jugador bajo presión o amenaza no va a rendir que estando tranquilo. Lo malo se copia y acá también es responsabilidad de los clubes porque se le debe dar mayor seguridad a los futbolistas en su centro laboral ”, continuó el representante de SAFAP.

Asimismo, Baldovino se refirió a las sanciones que se podrían tomar por este suceso. “Si la Federación o los clubes no hacen nada, seguramente, ese papel lo tomará SUNAFIL y tendrá que comenzar a multar a las instituciones por no otorgar la debida seguridad a sus trabajadores en su centro laboral. La barra puede mostrar su descontento, pero jamás debe estar de por medio una agresión”.

¿QUÉ DIJERON EN LA INTERNA DEL CLUB?

Universitario de Deportes no emitió ningún comunicado sobre lo acontecido en su predio deportivo. Jean Ferrari, administrador del club, quien suele ser muy activo por su cuenta de Twitter, tampoco habló sobre la agresión a los futbolistas. No obstante, el delegado del equipo ‘crema’ lo hizo y sorprendió con sus declaraciones, puesto que no tenía conocimiento.

“Ahorita estoy en mi oficina, no sé exactamente lo que ha sucedido, creo que no ha sido de gravedad, entraron personas de la barra a hablar con los jugadores”, afirmó Martín Kohatsu en una charla con Ovación.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE EN LA LIGA 1

Lastimosamente, estas conductas no solo pasaron en esta ocasión. Jugadores de Sport Boys y Carlos Stein estuvieron expuestos a las amenazas de sus hinchas producto de los malos resultados. Pero, hasta el momento, las autoridades correspondientes no han hecho nada al respecto.

El 14 de marzo del presente año, ocho inescrupulosos interrumpieron el entrenamiento del cuadro ‘Carlista’ con armas de fuego en mano. Asimismo, un grupo de hinchas ‘rosados’ se aproximaron al lugar de trabajo de la ‘Misilera’ y amenazaron a los futbolistas con dispararles en las piernas.

“Acá se habla de cumplir los protocolos, pero en Boys nadie los respeto porque los hinchas se fueron hasta la cancha y amenazaron a los futbolistas. Igual sucedió con Carlos Stein cuando entraron con pistolas e increparon a los futbolistas y ahora van a la U y agreden a los jugadores”, recordó Jhonny Baldovino.

