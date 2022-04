Universitario: Jorge Araujo tuvo su primer entrenamiento al mando del club ‘crema’ tras salida de Álvaro Gutiérrez

Jorge Araujo será el técnico interino de la 'U' l Foto: Universitario.

Jorge Araujo fue el elegido para asumir el cargo de técnico interino de Universitario de Deportes tras la salida reciente de Álvaro Gutiérrez. ‘Coco’ tuvo su primera jornada de entrenamiento en las instalaciones de Campo Mar y ya piensa en el partido ante Sport Boys del fin de semana.

El exfutbolista se desempeñaba como entrenador de la reserva ‘crema’, pero la goleada 4-1 ante Alianza Lima en el último clásico forzó la salida del uruguayo y ahora tendrá la responsabilidad del primer equipo. Será una revancha para él, pues meses atrás tuvo la oportunidad de dirigir en el club ‘merengue’, pero fue reemplazado por Manuel Barreto debido a un problema de salud.

Según información de Gustavo Peralta, periodista de Líbero, la directiva no ve con malos ojos que Araujo se quede por un tiempo en el banquillo. Debido a que los últimos refuerzos de Rodrigo Vilca y Andy Polo, sumado al fin del contrato de Gutiérrez, ha significado un desembolso económico y el presupuesto estaría un poco corto.

Además, la directiva quiere tomarse un tiempo para contratar al técnico indicado. Por ello, el exdefensor podría dirigir los tres partidos siguientes de la Liga 1, es decir estaría ante Sport Boys, Atlético Grau y Alianza Atlético.

SALIDA DE GUTIÉRREZ

Un día después de la dura goleada a manos del clásico rival, Alianza Lima, la directiva ‘merengue’ tomó la decisión de cortar el vínculo con el estratega ‘charrúa’. “De mutuo acuerdo, el profesor Álvaro Gutiérrez y nuestra institución han decidido culminar el vínculo contractual. A él y a su comando técnico les agradecemos el tiempo que estuvieron con nosotros y les deseamos los mejores éxitos en sus proyectos futuros”, se pudo leer en el comunicado.

SU TRAYECTORIA COMO TÉCNICO

‘Coco’ colgó los botines e inmediatamente se preparó para ser entrenador. Es más tuvo la oportunidad de dirigir a Academia Cantolao en el 2019 y evitó el descenso. “No lo tenía planeado. Yo asumo el equipo luego de que Esteves es cesado. De 15 puntos, logramos 12 y salvamos la categoría”, contó en una conversación con El Amague.

No obstante, el ‘Delfín’ no le permitió seguir. “Es lo que me sigo preguntando. No lo tengo claro hasta hoy porque hasta septiembre a mí me habían informado de la renovación, pero el último mes el teléfono se cortó. Es parte del fútbol, yo lo entiendo y hay que convivir con ello. Me quedo con los mejores recuerdos y así aproveché para viajar y actualizarme en algunos cursos de entrenador. Estuve en Argentina”, manifestó.

Jorge Araujo es de la casa. Hizo su debut como jugador profesional en Universitario en la temporada 1998. Fue parte del tricampeonato del 2000 y después tuvo que salir del club. En 2008 retornó a Ate y fue ganador del Torneo Apertura de la mano de Ricardo Gareca.

PRIMER RETO DE ARAUJO

Se medirá ante Sport Boys el próximo domingo a las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental. La ‘U’ necesita ganar para no seguir alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura. Actualmente se ubica sexto con 16 puntos a cinco del líder, Cienciano.

Su rival también tiene un entrenador interino tras el despido de Walter Fiori. Los ‘rosados’ con Juan Alayo a la cabeza vienen de ganarle por la mínima diferencia a Ayacucho FC con gol de Alexis Blanco en el Miguel Grau del Callao.

