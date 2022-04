Cusco: Acude a cita romántica, lo azotan, le hacen comer excremento y escapa cuando estaba a punto de ser enterrado vivo

Lo Torturan Y Casi Lo Entierran Vivo. VIDEO: Panamericana TV

En el Cusco ocurrió un macabro hecho que pudo terminar en una tragedia. La víctima de esta historia es René Aragón Ávila, de 31 años, y todo empezó cuando fue seducido por Eva Padilla Peralta, de 25 años. No sabía que este romance sería el inicio de una trampa que pudo resultar mortal.

“La señorita Eva me citó el día miércoles a las 8 en punto. Y yo he ido”, señaló Aragón. El primer punto de encuentro fue el sector La Cornetera del distrito de Vilcabamba, en La Concepción, en Cusco.

En el momento que estaba con la joven es que aparecieron sus tres tíos. “Qué estás haciendo con mi prima, me preguntaron y luego me empezó a corretear. Me cayeron puñetes, patadas y después de patearme me quitaron la ropa, me desnudaron”, contó la víctima.

Todo indica que Eva Padilla actuó por despecho y urdió el plan con la ayuda de sus primos, los hermanos Peralta Huamán, para desaparecer al hombre de 31 años.

Después de desnudarlo, sacaron cables y usando guantes lo azotaron. La espalda mostraba la brutalidad con la que fue atacado.

Tras ser noqueado y quedar inconsciente, el joven fue llevado hasta el centro poblado Huancacalle, en el mismo distrito de Vilcabamba, a más de 3,500 metros sobre el nivel del mar. Todo indica que fue conducido hasta ese lugar para ser ejecutado.

“Estaba sangrando y me han hecho comer excremento. Encima me han metido rocoto a la boca, después perdí el conocimiento, y solo escuché que pedían que traigan tijera para cortarme el cabello”, aseveró.

Aragón quedó tendido en el suelo, y de pronto escuchó que estaban hablando que querían hacer un hueco para enterrarlo vivo. Afortunadamente, el joven aprovechó un descuido de sus captores y logró escapar. “Como borracho me he ido, había un río y ahí me he lavado, estaba corriendo desnudo”.

Cuando llegó a su vivienda, Aragón logró dar aviso a los agentes del frente policial del Vraem y en tiempo record detuvieron a los implicados.

Los agresores se mostraron tranquilos y aparentemente no mostraron culpa. Incluso le mostraron a la policía el sitio donde casi le quitan la vida a René Aragón.

En declaraciones a Panamericana Televisión, la psicóloga y psicoterapeuta, Mervi Beingolea, comentó: “Todo ha estado muy planificado, el rasgo del psicópata es tratar de salir beneficiado sin importar el daño que producen”.

EN MANOS DE LA JUSTICIA

Los hermanos Peralta Huamán y Eva Padilla enfrentarán cargos por secuestro, extorsión, coacción y lesiones graves. El caso ya está en manos del Ministerio Público.

