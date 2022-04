Renato Tapia: las ansias por el repechaje y el reto de Perú en el Mundial de Qatar 2022

Renato Tapia es uno de los titulares en la selección peruana y clave en la recuperación de la pelota. | Foto: FPF

La selección peruana culminó en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas tras ganarle al combinado de Paraguay en la última fecha. Esto le permitió jugar un partido adicional para conocer si estará en el Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Renato Tapia manifestó que esperan con ansias el duelo del repechaje, a la vez de soñar con llegar a la cita mundialista.

“Estoy soñando que es lo que puede pasar, el primer partido que nos puede tocar. Siempre es bonito buscar ese momento para poder motivarte y llegar a esas instancias. Veremos lo que sucede en este tiempo que nos tiene estresados porque queremos jugar de una vez. A todos nos pica los pies porque llegue ese momento y afrontarlo como tal. Haber vivido ya un repechaje ayuda a afrontar este tipo de batallas ”, señaló el volante peruano en una entrevista para el programa ‘Conexión DirecTV’ de DirecTV Sports Perú.

Y es que tan solo faltan poco más de un mes y medio para que el elenco nacional sostenga el cotejo de la repesca ante Emiratos Árabes Unidos o Australia, los dos clasificados de las Eliminatorias Asiáticas y que fueron los mejores terceros del grupo A y B, respectivamente.

Ahora, a diferencia de otras ocasiones, se jugará a un partido único el 13 de junio en la calurosa Qatar, específicamente en su capital Doha. Sin duda que esto sería un hecho peligroso, ya que cualquier cosa puede pasar debido a la presión de tener que definirlo todo en 90 minutos, con la posibilidad de extenderse el tiempo si quedan igualados.

Una situación contraria a lo que vivieron estos jugadores en el pasado proceso clasificatorio, cuando también terminaron quintos en Sudamérica y disputaron este compromiso previo ante Nueva Zelanda, representante de Oceanía. Sin embargo, en aquella ocasión se desarrollaron partidos de ida y vuelta con la participación de las hinchadas, quienes jugaron un factor diferencial en estas instancias con todo lo que estuvo en disputa.

La victoria ante los neozelandeses en Lima (empate 0 a 0 en Wellington) por 2 a 0 con los goles de Christian Ramos y Jefferson Farfán le permitió a la ‘bicolor’ retornar a un Mundial luego de 36 años de ausencia.

SUEÑO DEL MUNDIAL

Por otro lado, el futbolista del Celta de Vigo también habló sobre el posible grupo de Perú si finalmente accede al principal evento deportivo de selecciones. “ Sería una prueba de que podemos afrontar este reto de otra manera. Con muchos partidos más encima. Sería bonito tener esa oportunidad de demostrar de qué estamos hechos, poder llegar a esas instancias y que el mundo se vuelva a enamorar, no solo del fútbol peruano, sino también de la hinchada. De que puedan sentir el hecho de ser peruanos”, sostuvo.

En la cita mundialista de Rusia, se cruzó en el grupo C con Francia, Dinamarca y Australia. Perdió los dos primeros partidos ante daneses y francés, aunque ganó ante los ‘Socceroos’. No obstante, quedó el sabor amargo de haber tenido un buen rendimiento y no haber podido conseguir mejores resultados.

Para esta oportunidad, si Perú logra superar el repechaje, curiosamente se volvería a cruzar con Francia y Dinamarca en el grupo D, en donde también se encuentra Túnez. De ahí que para muchos sea una revancha el suceso de enfrentarlos nuevamente. Y es que antes los daneses Cueva falló un penal en el primer tiempo, lo cual habría cambiado la historia del encuentro que culminó en 1 a 0 en contra. Ante los franceses, fue una derrota por 2 a 0.

Sin embargo, con la experiencia acumulada estos últimos 3 años, tal y como lo dijo Tapia, podría hacer que la ‘blanquirroja’ tenga un mejor conocimiento de estos rivales y llegue más cuajada para afrontarlos. Antes queda disputar el repechaje, pero la confianza y los ánimos están a tope.

