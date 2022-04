Pedro Gallese halagó a Ricardo Gareca y confesó qué futbolista lo sorprendió más en la selección peruana

El arquero de la selección peruana es uno de los mejores de la MLS. Foto: FPF.

Pedro Gallese habló en una reciente entrevista y tocó muchos temas respecto a la selección peruana. El guardameta que milita hoy en la MLS halagó a Ricardo Gareca por su gran trabajo y lo bien que se entienden los jugadores con él. Además, confesó quien fue el futbolista que más le sorprendió al llegar a la ‘blanquirroja’.

“Ricardo llegó con nuevas ideas y un nuevo formato. Los jugadores lo entendimos muy bien. Es un tipo que trabaja mucho. De la mano de él fuimos creciendo poco a poco y ahora somos la selección que no solo está en las eliminatorias para cumplir, sino que ahora participamos por un cupo al Mundial. La amistad que tenemos hace más fácil trabajar. Entonces yo ya sé como piensa él y él sabe como pensamos nosotros. El trabajo es mucho más fácil”, comentó en entrevista con MisterChip a través de la plataforma Twitch.

Con el partido ante Paraguay en el estadio Nacional, Pedro Gallese cumplió 89 cotejos defendiendo a la ‘bicolor’ y en el camino se ha encontrado con varios futbolistas que el ‘Tigre’ convocó. Sin embargo, reveló quien fue el que más lo sorprendió cuando llegó por primera vez a la Videna. “Cuando yo recién llegué a la selección, me quedé impresionado con Paolo Guerrero, como marca, es un referente”, expresó el golero.

El ‘Pulpo’ fue el único seleccionado que disputó todos los partidos (18) y todos los minutos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, dejando su valla invícta en cinco oportunidades. Su mejores actuaciones fueron en las victorias de visita ante Ecuador 2-1 en Quito y ante Colombia 1-0 en Barranquilla.

Su próximo partido con el Orlando City será este miércoles 20 de abril contra el Tampa Bay Rowdies, en el marco de los treintaidosavos de final de la US Open Cup. El encuentro iniciará a la 06:00 p.m. (hora peruana). Su club viene de una victoria 2-0 sobre el Columbus Crew, en el marco de la jornada 10 de la MLS.

El técnico peruano fue sucampeón en la Copa América de Brasil 2019. Foto: FPF.

LA LLAMADA DE ATENCIÓN DE GARECA A GALLESE

En otro momento de la entrevista, Pedro Gallese confesó que Ricardo Gareca casi lo manda a la banca de suplentes por intentar salir jugando de una forma que no le gustó al estratega. Esta acción se dio en un amistoso ante México. El ‘Tigre’ le enseño la jugada después y le llamó la atención.

“Al principio, en algunos amistosos, me sentó y me dijo que no le gustaba. Si me va a poner, hago lo que diga el técnico. Fue en un Perú-México en el Estadio Nacional en el 2015 o 2016. Hago un enganche, me sale bien, después salimos jugando. Al otro día en una charla con Gareca, donde nos muestra lo bueno y lo malo, me enseñó la jugada y me dijo ‘hay que jugar más serio’ ”, declaró.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Peru's Pedro Gallese and Carlos Zambrano look dejected after Uruguay's Giorgian de Arrascaeta scored their first goal Pool via REUTERS/Matilde Campodonico

NO LE CAE NEYMAR JR

El guardameta de destacadas actuaciones en su club de la MLS fue sincero con el periodista español y le contó qué futbolista internacional no le cae muy bien. La principal razón es por sus comportamientos en el terreno de juego que no le gustan a los rivales.

“Me llevo bien con todos”, dijo en primera instancia el portero. “Pero, a veces me pasa por la cabeza, hay un jugador que, no es que me pelee con él, pero no lo llevó mucho. Ya se podrán imaginar un poco, es de Brasil”, admitió extendiéndose sobre el tema. Luego MisterChip le dijo rápidamente si era Neymar y el golero lo afirmó: “Es un gran jugador, nadie lo niega. A veces tiene comportamientos que al rival no le gustan, pero es parte del juego y uno respeta”.

El jugador Neymar participa en un entrenamiento de la selección brasileña de fútbol hoy, en el centro de entrenamiento del club Corinthians, en la zona metropolitana de Sao Paulo (Brasil).

