Si Perú clasifica, conoce las fechas y horarios del Grupo D y todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 (Foto: FPF | FIFA)

Mundial de Qatar 2022: la FIFA dio a conocer el fixture, fechas y horarios de la Copa del Mundo que se inicia el próximo 21 de noviembre.

Tras el sorteo de la fase de grupos se conformaron las series y los cruces de las 32 selecciones que disputarán el Mundial de Qatar 2022.

Son 29 selecciones que han asegurado su clasificación a la fase de grupos de la Copa del Mundo. A través de los repechajes continentales se conocerán los últimas tres países que sacarán un boleto a Qatar 2022.

Perú clasificó al repechaje y espera al ganador de la definición de la Confederación de Fútbol de Asia entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Costa Rica y Nueva Zelanda definirán un boleto al Mundial en la repesca mundialista en junio próximo. Por su parte, Gales clasificó al repechaje y aguarda al ganador del partido Escocia vs Ucrania para definir el cupo mundialista.

De esta manera, en el caso que Perú clasifique al Mundial Qatar 2022 el sorteo determinó que integraría el Grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez. De ser el caso, ya se conocen la programación, fechas y horarios de los partidos de la serie.

EL FIXTURE DE PERÚ SI CLASIFICA AL MUNDIAL QATAR 2022

(Hora peruana)

Fecha 1: martes 22 de noviembre

Francia vs Ganador del repechaje (Hora 2:00 p.m.)

Fecha 2: sábado 26 de noviembre

Ganador del repechaje vs Túnez (Hora 5:00 a.m.)

Fecha 3: miércoles 30 de noviembre

Ganador del repechaje vs. Dinamarca (Hora 10:00 a.m.)

GRUPOS DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

GRUPO A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos

GRUPO B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales o Escocia vs Ucrania (Repechaje)

GRUPO C: Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia

GRUPO D: Francia, Dinamarca, Túnez y Perú o Australia vs Emiratos Árabes Unidos (Repechaje)

GRUPO E: España, Alemania, Japón y Costa Rica o Nueva Zelanda (Repechaje)

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

GRUPO H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur

Los grupos del Mundial de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

FIXTURE, FECHA Y HORARIOS DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

(Hora peruana)

GRUPO A

Fecha 1: 21 de noviembre

Qatar vs Ecuador 11:00 a.m.

Senegal vs Países Bajos 5:00 a.m.

Fecha 2: 25 de noviembre

Qatar vs Senegal 8:00 a.m.

Ecuador vs Países Bajos 11:00 a.m.

Fecha 3: 29 de noviembre

Qatar vs Países Bajos 10:00 a.m.

Ecuador-Senegal 10:00 a.m.

GRUPO B

Fecha 1: 21 de noviembre

Inglaterra vs Irán 8:00 a.m.

Estados Unidos vs Repechaje 2:00 p.m.

Fecha 2: 25 de noviembre

Inglaterra vs Estados Unidos 2:00 p.m.

Irán vs Repechaje 5:00 a.m.

Fecha 3: 29 de noviembre

Inglaterra vs Repechaje 2:00 p.m.

Irán vs Estados Unidos 2:00 p.m.

GRUPO C

Fecha 1: 22 de noviembre

Argentina vs Arabia Saudí 5:00 a.m.

México vs Polonia 11:00 a.m.

Fecha 2: 26 de noviembre

Argentina vs México 2:00 p.m.

Arabia Saudi vs Polonia 8:00 a.m.

Fecha 3: 30 de noviembre

Argentina vs Polonia 2:00 p.m.

Arabia Saudí vs México 2:00 p.m.

GRUPO D

Fecha 1: 22 de noviembre

Francia vs Repechaje 2:00 p.m.

Dinamarca vs Túnez 8:00 a.m.

Fecha 2: 26 de noviembre

Francia vs Dinamarca 11:00 a.m.

Repechaje vs Túnez 5:00 a.m.

Fecha 3: 30 de noviembre

Francia vs Túnez 10:00 a.m.

Repechaje vs Dinamarca 10:00 a.m.

GRUPO E

Fecha 1: 23 de noviembre

España vs Repechaje 11:00 a.m.

Alemania vs Japón 8:00 a.m.

Fecha 2: 27 de noviembre

España vs Alemania 2:00 p.m.

Repechaje vs Japón 5:00 a.m.

Fecha 3: 1 de diciembre

España vs Japón 2:00 p.m.

Repechaje vs Alemania 2:00 p.m.

GRUPO F

Fecha 1: 23 de noviembre

Bélgica vs Canadá 2:00 p.m.

Marruecos vs Croacia 5:00 a.m.

Fecha 2: 27 de noviembre

Bélgica vs Marruecos 8:00 a.m.

Canadá vs Croacia 11:00 a.m.

Fecha 3: 1 de diciembre

Bélgica vs Croacia 10:00 a.m.

Canadá vs Marruecos 10:00 a.m.

GRUPO G

Fecha 1: 24 de noviembre

Brasil vs Serbia 2:00 p.m.

Suiza vs Camerún 5:00 a.m.

Fecha 2: 28 de noviembre

Brasil vs Suiza 11:00 a.m.

Serbia vs Camerún 5:00 a.m.

Fecha 3: 2 de diciembre

Brasil vs Camerún 2:00 p.m.

Suiza vs Serbia 2:00 p.m.

GRUPO H

Fecha 1: 24 de noviembre

Portugal vs Ghana 11:00 a.m.

Uruguay vs Corea del Sur 8:00 a.m.

Fecha 2: 28 de noviembre

Portugal vs Uruguay 2:00 p.m.

Ghana vs Corea del Sur 8:00 a.m.

Fecha 3: 2 de diciembre

Portugal vs Corea del Sur 10:00 a.m.

Ghana vs Uruguay 10:00 a.m.

OCTAVOS DE FINAL

3 de diciembre

Octavos 1: Primero del grupo A vs Segundo del grupo B 10:00 a.m.

Octavos 2: Primero del grupo C vs Segundo del grupo D 2:00 p.m.

4 de diciembre

Octavos 5: Segundo del grupo A vs Primero del grupo B 2:00 p.m.

Octavos 6: Segundo del grupo C vs Primero del grupo D 10:00 a.m.

5 de diciembre

Octavos 3: Primero del grupo E vs Segundo del grupo F 10:00 a.m.

Octavos 4: Primero del grupo G vs Segundo del grupo H 2:00 p.m.

6 de diciembre

Octavos 7: Segundo del grupo E vs Primero del grupo F 10:00 a.m.

Octavos 8: Segundo del grupo G vs Primero del grupo H 2:00 p.m.

CUARTOS DE FINAL

9 de diciembre

Cuartos 1: Octavos 1 vs Octavos 2 - 2:00 p.m.

Cuartos 2: Octavos 3 vs Octavos 4 - 10:00 a.m.

10 de diciembre

Cuartos 3: Octavos 5 vs Octavos 6 - 2:00 p.m.

Cuartos 4: Octavos 7 vs Octavos 8 - 10:00 a.m.

SEMIFINALES

13 de diciembre

Semifinal 1: Cuartos 1 vs Cuartos 2 - 2:00 p.m.

14 de diciembre

Semifinal 2: Cuartos 3 vs Cuartos 4 - 2:00 p.m.

TERCER Y CUARTO PUESTO

17 de diciembre

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 - 10:00 a.m.

FINAL

18 de diciembre

Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 - 2:00 p.m.

El calendario del Mundial de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

