El optimismo de Pedro Gallese por el repechaje y los posibles rivales en el Mundial de Qatar 2022

Pedro Gallese se mostró optimista ante el rival que le pueda tocar en el repachaje, que se jugará en junio, y sus posibles rivales en el Mundial Qatar 2022, donde podría enfrentar nuevamente a Dinamarca y Francia como parte del grupo D. El golero de la selección peruana sostuvo a MisterChip que a comparación de Rusia 2018, en esta ocasión llegarán “más maduros” como equipo, pero que tienen toda la atención puesta al último partido clasificatorio a la fiesta más importante del fútbol.

Sobre su experiencia en Rusia 2018 afirmó que la emoción y el vivir nuevas experiencias le pudieron haber jugado una mala pasada. “No íbamos al Mundial 36 años, así que imagina la mochila que teníamos. Clasificamos para Rusia y ahora tratamos de clasificar con una generación que siempre da el máximo... T ocó Francia y Dinamarca. Hay que ser optimistas. El mundial pasado nos tocó rivales pesados. Estábamos viviendo cosas nuevas. Jugamos bien ante Dinamarca, pero nos metieron el gol y manejaron el juego. Estamos ahora más maduros, con los mismos jugadores . Con un Mundial y otra eliminatoria juntos, pero primero es el repechaje”.

Recalcó que ahora solo piensan en el rival y que cada uno de sus compañeros se está preparando en su club para el partido. “ Hemos visto poco de ellos, seguro que cuando se enfrenten estaremos atentos. Analizaremos a fondo después de su partido, Ricardo es un tipo que siempre está pendiente. El comando técnico revisa videos y está en todo eso”, comentó.

Por otro lado, reveló sus selecciones favoritas a ganar el mundial de Qatar 2022 son “Francia, Alemania y Brasil . A Brasil lo enfrentamos y son jugadores desequilibrantes. Francia creció mucho y tiene jugadores interesantes. Alemania, siempre está ahí. El partido entre España y Alemania será muy interesante”, resaltó.

Además, Gallese dijo que serán dos amitosos los que jugarán antes del repechaje, pero esto aún no se han confirmado por parte de la FPF. Una posibilidad sería Nueva Zelanda.

La selección peruana llegó a esta instancia luego de quedar en quinto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, dejando afuera a selecciones como Colombia y Chile. En total sumó 24 puntos puntos en 18 partidos, donde el ‘Pulpo’ fue titular en todos.

HALAGOS A RICARDO GARECA

Durante la entrevista con MisterChip, Pedro Gallese también halagó el trabajo de Ricardo Gareca y cómo la confianza que el DT argentino tiene con el equipo ha logrado que Perú ya no sea un equipo que está en eliminatorias solo por cumplir.

“Ricardo llegó con nuevas ideas y un nuevo formato. Los jugadores lo entendimos muy bien. Es un tipo que trabaja mucho. De la mano de él fuimos creciendo poco a poco y ahora somos la selección que no solo está en las eliminatorias para cumplir, sino que ahora participamos por un cupo al Mundial. La amistad que tenemos hace más fácil trabajar, entonces yo ya sé como piensa y él sabe como pensamos nosotros”, dijo Gallese.

En otro momento confesó que Gareca casi lo manda al banco de suplentes por una acción irresponsable de su parte que molestó al estratega.

“Al principio, en algunos amistosos, me sentó y me dijo lo que no le gustaba. Si me va a poner, hago lo que diga el técnico. Fue en un Perú-México, en el Estadio Nacional en el 2015 o 2016. Hago un enganche, me sale bien, después salimos jugando. Al otro día en una charla con Gareca, donde nos muestra lo bueno y lo malo, me enseñó la jugada y me dijo: ‘hay que jugar más serio’”.

