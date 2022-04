Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

Las diversas crisis que ha tenido que afrontar el gobierno de Pedro Castillo ha obligado a que se debata la posibilidad de un nuevo gabinete. Durante las últimas semanas se ha venido especulando sobre esta posibilidad, pero no ha sido hasta la noche del lunes que el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, señaló que existe la posibilidad de que su grupo de trabajo vea cambios.

“Muy pronto el presidente anunciará los cambios que pasa por un nuevo Gabinete y un premier que no dependa ya del partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo, eso está clarísimo”, fue la declaración del cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, hace cinco días. Sin embargo, Aníbal Torres simplemente ha dejado abierta la posibilidad de que los cambios puedan darse. “Está bien, el gabinete puede ser recompuesto”, dijo desde el Cusco, zona donde se viene registrando un paro tras el alza de precios.

Hace poco más de una semana, el 11 de abril, Aníbal Torres había descartado la posibilidad de su salida e incluso calificó de sólido al grupo de trabajo que dirige. “Les comunico que no he presentado mi renuncia, el Gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, declaró ante la prensa mientras se registraban protestas y pedidos de renuncia de miembros del Ejecutivo por parte de la población.

Un posible cambio en el gabinete ha sido un malentendido antes que una discusión dentro del Ejecutivo. El asesor del presidente Pedro Castillo, Daniel Salaverry, anunció que el ingreso de nuevos integrantes a la PCM sería un hecho; sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos desmintió lo dicho. “Quienes asesoran y aconsejan al presidente son los ministros. Daniel Salaverry dio una opinión aislada que particularmente no la comparto y no la compartimos”, aseveró.

“Quien dirige el país y toma las decisiones es el presidente Pedro Castillo y el Consejo de Ministros. No creo que se permita una intromisión política de otros actores políticos con la manipulación de decir que es el Gobierno de todos los peruanos (….) muchos políticos dicen y opinan, pero no ha sido una propuesta ni un consenso del Consejo de Ministros en cambio de gabinete”, agregó Chero.

Durante su visita a Huancayo para detener la crisis en la zona, el premier Aníbal Torres fue criticado tras utilizar el nombre de Adolfo Hitler como ejemplo de superación de una nación. Ahora, desde el Cusco, el presidente del Consejo de ministros volvió a mencionar al recordado genocida señalando que no su declaración no fue bien entendida. “Puse como ejemplo el caso de Adolf Hitler, que llenó de vías de comunicación a Alemania. Y la ignorancia en el Perú se fue a negar eso, a decir que yo he halagado a Adolf Hitler. Entonces les dejé hablar un par de días”, señaló.

Aníbal Torres asegura que hay mucho que aprender de Karl Marx y vuelve a hablar de Hitler | VIDEO: Canal N

Con el deseo de aclarar su mención reflexionó sobre la dualidad del ser humano. “El que yo diga que no existe ser humano absolutamente bueno o absolutamente malo, que el más malvado puede también hacer obras buenas, no quiere decir que esté exaltando al malvado. Porque en esa misma conferencia también dije que a esas personas se les juzga por las obras malas”, añadió.

Además, se refirió a Karl Marx como fuente de aprendizaje. “Ese fue un sueño de Karl Marx, se equivocó. Eso es imposible. Pero con eso no quiero decir que se equivocó en todo. Porque hay mucho que aprender de Karl Marx como de los ultra liberales. Hay que aprender lo bueno”, dijo desde la histórica región del Cusco.

