Cyber Wow 2022: 6 recomendaciones para realizar una compra online segura. (Foto: Captura)

Las compras online son un mecanismo muy usado durante los últimos años, esto aumenta con la cantidad de ofertas que las empresas dan al utilizar y efectuar una compra mediante la página web. Es por ello, que te mostramos qué es lo que debes de tener en cuenta para realizar una compra online de forma segura.

Tal como lo mencionamos, existen diversas promociones que se dan a los usuarios con el fin de incentivar el consumo y rotación de productos de diversas plataformas. Y una de las fechas en que más sucede esto, se da durante el Cyber Wow, fecha con grandes descuentos para adquisiciones online.

Esta campaña virtual es una de las más grandes que existe en el país, ya que son más de 100 marcas las que forman parte de este evento, y también están aquellas que no pertenecen a este acontecimiento virtual, pero que de manera particular brindan descuentos a los usuarios al efectuar compras en línea.

COMPRA SEGURA PARA USUARIOS

Por el gran flujo de gente en las plataformas digitales, los ladrones cibernéticos también aprovechan estas fechas para estafar y delinquir. Es por ello, que los compradores deben de aprender a reconocer una página web segura y en lo posible evitar cualquier fraude digital, preservando su patrimonio económico.

Así que a continuación te mostraremos 6 recomendaciones para realizar una compra segura durante el Cyber Wow 2022

1. Certificado de seguridad:

Este es uno de los primeros pasos que debes de poner en práctica, ya que durante estas fechas de grandes descuentos, los ladrones copian páginas web con el fin de confundir a las personas mientras van extrayendo sus datos personales y hasta bancarios. Puede que la URL parezca ser la original, pero debes de fijarte hasta en el más mínimo detalle, porque un punto, guion o letra adicional puede hacer la diferencia.

El certificado de seguridad es la principal herramienta para saber que estás navegando en una web segura. Se trata de un candado pequeño que se encuentra al lado izquierdo de la URL y cuando está activado se encuentra de color negro, verde o azul. Al darle clic te saldrá una pequeña ventana donde te confirmará que la navegación es segura. Las páginas ilícitas o creadas para llevar a cabo robos, no tienen activo el candado.

Otro punto importante es evitar hacer compras mediante redes Wi-Fi o conexiones a internet que no sean seguras, como por ejemplo, conexiones de un centro comercial, de un parque o demás, ya que estas son de fácil acceso para los hackers.

ARCHIVO - La conexión encriptada https es la que ofrece una comunicación segura con el servidor respectivo, como simboliza el candado. Foto: Andrea Warnecke/dpa

2. Busca reseñas y valoraciones de otros usuarios:

Al comprar por internet es probable que te encuentres en dos situaciones: conoces el producto o simplemente no. Si tienes referencias de tu entorno no habría problema en elegir, pero ¿qué sucede si necesitas un producto y no tienes ninguna referencia sobre él?

La respuesta a ello y también la solución es leer las valoraciones y reseñas que dejan los usuarios sobre el producto , sobre el vendedor y sobre la experiencia de compra. Revisa esta parte porque podrás encontrar datos que tal vez no habías tomado en cuenta antes de decidir obtener el objeto. Un consejo adicional es que cuando realices compras, también dejes reseñas o comentarios, ya que esto ayudará a otras personas.

3. Usa una página verificada y no compartas datos muy personales:

Al momento de efectuar el pago debes de fijarte si la ventana donde ingresarás tus datos está verificada y una vez más ver si se trata de la plataforma oficial de la marca. Recuerda que al hacer compras en línea, es probable que te pidan los datos de tu tarjeta, dirección, correo y teléfono celular. Revisa una vez más para evitar el robo de identidad y de fondos. Si te piden datos muy personales, evita darlos y comunícate con el servicio de atención al cliente de la empresa. No brindes información personal como la fecha de nacimiento, fecha de emisión, contraseña de la tarjeta, entre otros.

DATO: Puedes utilizar las redes sociales para encontrar la URL oficial de cada marca. Si te guías de esta forma es necesario que la marca cuente con un check azul de verificación.

4. Crear contraseñas seguras:

Algunas plataformas te pedirán que crees un usuario y contraseña para continuar con la compra. L a recomendación es generar contraseñas que no sean sencillas de adivinar, ya que los hackers pueden descifrarla al obtener tus datos personales y así realizar diversos fraudes.

5. Revisar las políticas de privacidad y de devoluciones de la plataforma:

Este es uno de los últimos pasos previos a efectuar la compra. Revisa las políticas y devoluciones que otorga la empresa porque de no estar conforme con el producto o existir un retraso prolongado de entrega podrás saber qué hacer y qué pedir. Además, evitarás pasar un mal momento adicional.

6. Haz seguimiento de tu pedido:

No olvides hacer un seguimiento a tu pedido y dejar en claro el medio de comunicación entre la empresa y tú. Debes estar alerta a la fecha de entrega para evitar reprogramaciones o gastos adicionales.

Los usuarios se muestran cada vez más activos en los sitios de eCommerce: el tráfico incrementó un 30% alcanzando 1.827 millones en lo que va del año

SEGUIR LEYENDO