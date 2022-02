Consejos para construir tu comercio electrónico

Toda la atención tiene que ir al cliente cuando se piensa en el desarrollo de un e-commerce (EFE/Javier Cebollada)

Dentro de Latinoamérica, Argentina es unos de los principales países de vanguardia en lo que se refiere al comercio electrónico, con un crecimiento durante el primer semestre del 2021 de 101% y facturando $631.788 millones, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Es uno de los primeros países exponentes de los negocios en línea en América Latina.

El crecimiento de las compras online fue acelerado por la pandemia y ha devenido en la reducción de costos en servicios y productos. Actualmente los negocios pueden iniciarse en forma virtual con muy bajo costo. Lo cual también ha provocado que la clientela y los comerciantes se diversifiquen. No hay duda, los negocios se hacen de manera electrónica. Porque si se quiere comprar barato y bueno, internet es lo de hoy. Es un espacio que abre posibilidades para todos, oportunidades de autoempleo y de transacciones provechosas.

Sabemos que las malas experiencias de los clientes pueden terminar en un dolor de cabeza para los negocios y más cuando se trata de una plataforma de comercio electrónico. Es por esto que toda la atención tiene que ir al cliente cuando se piensa en el desarrollo de un e-commerce.

Ahora bien, con el aumento de las compras por medio de plataformas, también se vio un aumento de la competencia, de empresas que expandieron sus horizontes y pusieron en marcha su plataforma online de compras. Para poder construir y hacer crecer tu negocio en línea es necesario tener en cuenta esta serie de recomendaciones:

1- Poner el foco en las fotografías del producto: la tienda virtual, como la física, vende productos y las imágenes son el producto. No hay que abaratar costos cuando se trata de fotoproducto. Hay que pensar en cómo te ayudan a sacarle ventaja y cómo afectan a la imagen de la tienda virtual. ¿Las miniaturas de tu colección serán verticales, horizontales o cuadradas? ¿Van a estar en un fondo blanco o transparente, sobre un modelo o situación específica? No hay una respuesta correcta o incorrecta a estas preguntas, pero antes de iniciar el camino en el diseño, es importante pensar en estas cosas que determinarán en gran parte cómo es que el sitio lucirá al final.

2- Adecuar las imágenes: diga no a las imágenes pixeladas. Existe un viejo recurso para adecuar el tamaño con el botón Shift apretado mientras se cambia el tamaño de la imagen. Y asegúrate de centrar tu producto dentro de ese cuadrado. Además, si existen banners de un tamaño específico, consulta con tu diseñador si te puede proporcionar ayuda.

3- La regla de los 5 segundos: Aquí estamos haciendo referencia de la cantidad de tiempo que tus clientes están navegando por el sitio tratando de encontrar lo que buscan. Si la mayoría de los consumidores no puede darse cuenta de eso dentro de 5 segundos, tu tienda virtual está perdiendo ventas.

4- Descripciones para los productos: Ya seas que vas a vender productos directos de fábrica o de otro proveedor, no es para nada recomendable copiar y pegar la descripción que ya hay de los mismos, ya que los competidores, que venden los mismos productos, van a hacer lo mismo. Esto quiere decir que están compitiendo entre sí con las mismas palabras clave. Tu descripción es única, no solo porque no es una copia de alguien más. Tiene una propuesta de venta única, además de poder motivar a alguien más cuando ve tu sitio y que decida darle click a la página de tu producto y ver más. Utiliza el poder de la persuasión para realizar la venta.

5- Contenido de calidad: No importa que tan impresionante sea el diseño de tu sitio y tus productos, no puedes ignorar la importancia del contenido bien escrito. Esto incluye descripciones de cada producto, páginas de información (como “Acerca de nosotros”), entradas de blog y por supuesto copia del documento de marketing. No pierdas clientes debido a que “no entienden” lo que tu producto hace, o porque encuentran una mala copia escrita de un producto mal diseñado.

SEGUIR LEYENDO