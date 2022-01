Conoce las claves para potenciar tu negocio este verano

Foto referencial de reparto de documentos y productos. | Reuters

Llegó diciembre, y con este, se acerca cada vez más la temporada de sol y verano. Con más de 19 millones de peruanos ya vacunados contra la Covid-19, las medidas de prevención permiten que más personas salgan de sus hogares y se reactiven los establecimientos y actividades cotidianas de esta época del año, como la playa y los espacios al aire libre.

Esto presenta un abanico de oportunidades para que los emprendedores peruanos potencien sus negocios, aprovechando los meses soleados. En ese sentido, Christian Aste, profesor de la Maestría de Marketing de ESAN Graduate School of Business, presenta 4 claves para sacarle provecho al verano:

* Apunta a las playas y espacios al aire libre para vender tus productos: Durante la temporada de verano, toda la costa peruana se vuelca a las playas para disfrutar del mar y el sol. Esto hace que sean espacios apropiados para iniciar negocios, tales como restaurantes, resto-bares o heladerías. En caso no quieras emprender en un establecimiento o el emprendedor se encuentre en una zona sin litoral, puedes aprovechar los meses de calor para vender productos, como bebidas ligeras e insumos para parrilla. También puedes aprovechar más los espacios al aire libre como parques y áreas verdes de la ciudad.

*Llega a donde está tu cliente: La mayoría de los consumidores salen de Lima durante los meses de sol, en especial con la posibilidad de trabajar de manera remota. Esto no debe ser un impedimento para vender tus productos u ofrecer tus servicios, sino una oportunidad para generar una buena relación con tu cliente. En ese sentido, la flexibilidad en la logística será clave para satisfacer a tu público. Así, si se encuentran fuera de Lima durante el fin de semana, puedes ofrecerles la posibilidad de entregarles sus compras antes de partir. O, incluso, llegar hacia su destino. Aprovecha herramientas digitales como Facebook Marketplace y WhatsApp Business para contactarte con ellos y poder atenderlos en todo momento.

* Sé creativo en tu oferta de bienes: Si al pensar en productos para la playa te vienen a la mente únicamente toallas, juguetes para la arena y ropas de baño, estás equivocado. Durante la pandemia, los emprendedores empezaron a experimentar con productos como repostería, comida lista para calentar en casa, cervezas artesanales, implementos de refrigeración fácil y práctica, entre otros. Si no sabes qué ofrecerle a tus clientes este verano, ¿por qué no probar con ideas innovadoras de alimentos o bebidas, además de implementos de aseo, cocida o vestimenta? No pierdas la oportunidad de brindar servicios propios de esta temporada, quizá pensando en niños o en las mascotas.

* Utiliza las promociones de manera inteligente: Al dejar sus hogares para pasar semanas, o incluso meses, en la playa, muchas personas optan por comprar los productos que consumirán durante sus vacaciones de verano en grandes cantidades. Esto resulta una oportunidad para que los emprendedores puedan ofrecer promociones por volumen. Para ello, se sugiere no reducir precio, sino de que esta promoción sea percibido como un regalo junto con su compra. Es decir, en vez de venderle una docena de bebidas a un precio menor del original, es más eficiente venderle trece bebidas, al precio de doce (aún cuando el costo sea el mismo para ti). Así, tu oferta será más atractiva y de mayor calidad.

ENVÍOS DE URGENCIA

Implementar un servicio de envíos para las empresas puede representar tarea logística muy difícil y costosa, por lo que pequeños negocios y emprendimientos optan por tercerizar este servicio o apoyarse en una compañía consolidada en el rubro, con infraestructura adecuada, medios de transporte y personal experimentado.

De esta manera se pueden alcanzar beneficios como la reducción general de costos y la optimización de recursos, la profesionalización del servicio y permite dedicarle mayor tiempo a la actividad principal de sus respectivos negocios, entre otros.

Según Touch Task, debido a la pandemia los envíos de delivery y courier aumentaron un 250%. En este rubro entra el mercado de transporte de bienes que también mantiene su impulso de crecimiento y las empresas de este sector vienen mejorando su oferta de servicios.

En el caso de Movil Courier, nuevo servicio dirigido al segmento de emprendedores que buscan distribuir productos de forma rápida y sencilla, viene aplicando su servicio en Lima Metropolitana como en las principales ciudades del país.

En alianza con Primax acaban de implementar tres nuevos puntos de atención llamados Puntos Móvil y están ubicados en estaciones de servicio en San Luis (1) y Surco (2), e irán incrementándose en los próximos meses. Aquí las personas pueden recoger y entregar documentos, así como paquetería de hasta 30 kg o encomiendas de hasta 40 cm por lado.

El servicio busca ofrecer tiempos y condiciones de entrega superiores al mercado además de beneficios para el cliente, así como realizar envíos con pago en destino, rastreo de encomiendas y seguimiento de carga online, servicio puerta a puerta y almacenes de destino en más de 40 sucursales a nivel nacional

Están ubicados en Av. Nicolás Ayllón 1340 – San Luis, Av. Javier Prado Este 4350 – Surco y Av. La Grevillea 122 – Surco.

