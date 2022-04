Indecopi pide a Netflix prevenir conflictos ante cobro extra por usuarios fuera del hogar

Autoridades de las agencias de protección del consumidor de Perú, Costa Rica y Chile se reunieron con representantes de Netflix. | Foto: Agencia Andina

En marzo, Netflix informó que comenzaría a cobrar un monto extra sobre la tarifa a aquellos usuarios que compartan sus cuentas a personas que “no sean parte del hogar”. Ante ello, con la finalidad de prevenir conflictos entre usuarios y la compañía de contenido audiovisual por streaming, autoridades de las agencias de protección del consumidor de Perú (Indecopi), Costa Rica y Chile se reunieron con sus representantes.

“El servicio de Netflix y todo el contenido al que se accede en él son solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar”, se indica en el punto 4.2. de los términos de uso de la compañía.

¿QUÉ ES UN “HOGAR”?

En la mencionada reunión, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) expresó su política de prevención de conflictos, recomendando a Netflix accionar buenas prácticas para evitar incurrir en denuncias y reclamos de los usuarios.

Además, detalló que el actual desarrollo de la plataforma de streaming forma parte de la información que tomaron en cuenta los usuarios al momento de determinar su elección de consumo.

Asimismo, consideró que los conceptos de “hogar” y “familia” podrían tener distintas consideraciones para cada uno de los usuarios, ya que no necesariamente se refieren a un domicilio específico o a una persona con la que se tenga una relación de parentesco.

¿QUÉ PASA SI VIAJAS?

En tanto, el representante de la autoridad de consumo de Chile indicó que, por ejemplo, un mismo usuario podría utilizar su suscripción en distintas ubicaciones geográficas, por motivos de viaje.

Por su parte, los representantes de Netflix señalaron que cuentan con mecanismos de detección de este tipo de supuestos y que no estarían comprendidos en los supuestos de cobro adicional.

Las agencias de protección del consumidor de los países que participaron de la reunión (Perú, Costa Rica y Chile) resaltaron la importancia de la información que se brinda a los consumidores sobre cualquier cambio que pueda implementarse, y pidieron al proveedor que, de haber algún nuevo cambio, también ofrezcan un periodo adecuado para su implementación; así como canales adecuados de comunicación con los consumidores.

PUNTOS DE CONTACTO

También le solicitaron a los representantes de Netflix que puedan establecer puntos de contacto para trasladar las reclamaciones que puedan presentarse en los tres países, por los cambios a implementar en la plataforma. Los representantes de la compañía agradecieron los aportes realizados por las agencias.

Participaron en la reunión: la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi – Perú, Ana Peña; el director (e) del Servicio Nacional del Consumidor – Chile, Jean Pierre Couchot; y la directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía Industria y Comercio – Costa Rica, Cyntia Zapata.

Por parte de Netflix, participaron el director de Política Pública México y América Latina, Pierre Emilio Vandoorne; las asesoras legales, Bianca Bocage y Leonor García Agullo.

EJEMPLO DE NUEVO COBRO

Si hoy eres un cliente premium, tendrás acceso a cinco usuarios habilitados en tu plan, pero cuatro de ellos corresponden a personas que viven en el mismo lugar. La última, está por alguien que habita en otra vivienda. En resumen, esa persona recibirá la nueva medida de Netflix por el reconocimiento de la dirección IP del televisor o la maquina (laptop o ordenador).

Si deseas añadirlo en parte de su plan a ese usuario, deberás pagar lo que corresponde, en Perú como se mencionó arriba, sería de 7,9 PEN. Por ello, ten en cuenta la inversión que realizarás a partir de ahora con tus colegas peruanos o que viven en el extranjero ante un gesto solidario de compartir cuentas. Netflix busca competir en el mercado con otras plataformas de streaming (Disney+, HBO Max y Apple TV+).

