Netflix prohibiría las cuentas compartidas en este 2022

El logo de Netflix desde las oficinas de Hollywood, Los Angeles, California (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File)

Ante el aumento de plataformas de streaming en el mercado, Netflix ha optado por desarrollar títulos propios así como la posesión de grandes películas y estrenos dentro de su plataforma haciendo que miles y miles de personas se sigan suscribiendo. La práctica de compartir contraseñas de la plataforma es algo muy usual entre los usuarios, por lo que incluso las diferentes sesiones dentro de una misma cuenta hacen muy sencillo el poder diferenciar entre cada perfil. Sin embargo, y ante la competencia de otras plataformas, Netflix estaría buscando implementar que cada persona tenga su propia cuenta.

Según información de The Washington Post ya no se podrá compartir una misma cuenta entre varias personas que no vivan en la misma casa. A principios del año, varios usuarios recibieron un particular mensaje en sus pantallas. “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”, sostuvo el diario.

Con la intención de recibir millones de suscripciones, y mantener su lugar en el mercado, Netflix dio la opción de verificar la cuenta por medio de un código de acceso, el cual sería enviado al titular por medio de un mensaje de texto o un correo electrónico. Aunque por ahora se trata solamente de un periodo de pruebas, esta sería la manera en que la compañía obligaría a sus clientes a pagar su propia suscripción.

FILE PHOTO: A smartphone with the Netflix logo is seen on a keyboard in front of displayed "Streaming service" words in this illustration (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El propósito de este mensaje es comprobar a los usuarios que son los titulares o que algún miembro tiene acceso a su cuenta, pidiendo que ingresen un código de verificación. Este código se puede enviar al correo electrónico que se utilizó para registrar la cuenta por primera vez, pero si el usuario no desea hacerlo en ese momento, lo puede realizar más tarde o simplemente ignorar esa indicación. Ebony Turner, representante de Netflix, explicó que “esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas a hacerlo”.

Y es que el uso compartido de contraseñas es una situación muy común en Netflix y otros sitios de streaming. Millones de usuarios tienen acceso a diversos servicios compartiendo el costo y las cuentas. Los acuerdos de este tipo entre amigos, parejas y familia suceden todo el tiempo.

Sin embargo, si Netflix restringe a las personas la posibilidad de compartir contraseñas podría obligar a algunos a pagar por sus propias cuentas. Aunque también se arriesga a perder a miles de usuarios que simplemente no estarán dispuestos a pagar por el servicio o que podrían tomar esta medida como algo impositivo y preferir alguna de las otras opciones disponibles que no impiden compartir cuentas en diferentes hogares.

El reglamento de Netflix sólo permite que personas de una misma casa compartan cuenta (Foto:Archivo)

Entre las razones por las que se especula que la compañía estaría buscando implementar esta decisión está el que durante la pandemia, cuando las personas en casa buscaron opciones para entretenerse, Netflix vio un gran aumento en su número de vistas, pero con ello también el número de cuentas que se comparten.

Cabe mencionar que hasta el momento se trata sólo de una prueba en ciertas partes del mundo, pues la compañía no ha expresado sobre cuántos usuarios podrían comenzar a recibir este mensaje o si planea extender la restricción a más lugares.

También es necesario recordar que, aunque millones de personas aprovechan la oportunidad de compartir su cuenta, en los términos y condiciones del servicio de Netflix se establece que las cuentas son para uso personal y “no pueden ser compartidas con individuos más allá de tu hogar”. Y es que muchas veces los usuarios han malinterpretado el hecho de que la plataforma cuenta con diversas opciones para poder ver el contenido en una, dos o cuatro pantallas a la vez, situación que está enfocada únicamente en disfrutar del contenido en diversos televisores o dispositivos móviles del mismo hogar.

