Ibai Llanos dijo que los picarones son chilenos en un comercial y enfureció a los peruanos: “Dejen de robarnos nuestras comidas”

El streamer Ibai Llanos es reconocido mundialmente. Es un icono de los esports y siempre sus comentarios son tendencia en las redes sociales. Esto ha deparado que sea contratado por marcas internacionales como Pepsi, que lo solicitó para un comercial dirigido a Chile. Las imágenes se comenzaron a viralizar, pero no por el video en sí, sino porque sostiene que los picarones son de ese país.

“Aguante Chile”, escribió el también youtuber exponiendo el video. “Soy Ibai , un streamer y me gusta Pepsi. Queremos hacer las cosas de manera diferente. Voy a streamear a los chilenos que se atreven a más porque siempre hay un chileno en cualquier lugar del mundo”, inició.

Sin embargo, cuando llegó a los “nombres de comidas originales y diferentes” dijo que los picarones son originarios de Chile. “Perfecto, tráemelo con una Pepsi”, agregó.

La mención del postre peruano en un comercial dirigido para el público chileno fue lo más comentado en el video de Ibai Llanos debido al guion mal informado: “Los picarones son peruanos. Dejen, por favor, de robarnos nuestras comidas que si quieren ser como nosotros y tener la mejor gastronomía del mundo, pero no se roba”, “con todo respeto, los picarones son un plato de origen inca” y “cómo van a decir que los picarones son chilenos; si los chilenos son bien identificados con su país porque tienen que estar copiando de otros”.

LOS PICARONES

Los picarones son uno de los postres más representativos e insumo estrella de la gastronomía peruana y se mantiene vigente desde los tiempos de la colonia. La forma más singular de prepararlo es con harina, camote, zapallo y es servido con miel, consumido de forma popular en lugares públicos o restaurantes.

En el Perú, hay 25 variedades de picarones que son hechos a base de maíz morado, pisco sour, papa nativa, mashua, quinua y hasta papa amarilla. También se puede combinar con chocolate, arándano, cocona, chirimoya, papaya, miel de piña con naranja, aguaymanto, fresa, entre otros.

Además, en la Feria Gastronómica Internacional de Lima, conocido como Mistura, hay concursos para premiar al ‘Mejor picarón’, donde se enfrentan los mejores exponentes de este plato tradicional peruano.

ORIGEN DE LOS PICARONES

Los picarones tuvieron su origen en la época prehispánica cuando los indígenas preparaban una receta similar a base de camote y zapallo, que eran insumos que formaban parte de la alimentación de los incas.

Con la llegada de los españoles, durante la colonia, se agregaron nuevos ingredientes como la harina de trigo y el azúcar, así como el clásico agujero en el centro.

La receta fue un éxito de la época que fue pasando por varias generaciones y se ha mantenido hasta la actualidad. Las cocineras anunciaban sus productos con versos o cantos melódicos y se vendían bastante durante la procesión del Señor de los Milagros. Ahora se puede encontrar en cualquier rincón del Perú.

La notable compositora Rosa Mercedes Ayarza escribió ‘La picaronera’, una canción que muestra el aprecio que se tiene por el dulce peruano. “¡Aquí están los picarones calientitos! Me llaman picaronera porque vendo picarones y no me llaman ratera cuando robo corazones... ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Picarones calientitos!...Redondos y tostaditos, en su miel bien bañaditos, van provocando los pillos a vejetes y chiquillos”, dice parte de la letra.

