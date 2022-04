Gaela Barraza prohíbe tener pareja a su padre ‘Tomate’ Barraza: “Pero una sugar mommy sí”

Gaela Barraza indicó que su padre 'Tomate' Barraza tiene prohibido iniciar una relación amorosa. (Fotos: Instagram)

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Gaela Barraza, una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022, recibieron en su hogar al programa Estás en Todas. Durante la conversación, la adolescente de 14 años y el locutor de radio fueron consultados sobre su situación sentimental, poniendo en aprietos al recordado co-conductor de Habacilar.

Todo empezó cuando la joven reina de belleza le mostró a la reportera del programa que tenía guardadas unas “cartitas” del colegio en uno de sus cofres, lo que llamó la atención de su padre. “A ver, a ver, quiero ver. ¿De quién es? ¿El que lo boté o el que lo agarré a balazos?”, preguntó ‘Tomate’ Barraza en tono de broma.

Más adelante, Gaela aclaró muy tranquila que sí ha tenido enamorados en el pasado y que solo 2 le cayeron bien a ‘Tomate’, quien no se queda atrás en cuanto a citas románticas se trata. “Ya le advertí, lo he cuidado muchas veces, muuuchas veces, pero no me hace caso. Yo soy su psicóloga profesional”, dijo.

Debido a ello, la ganadora del Miss Perú La Pre aseguró que su padre tiene prohibido tener pareja. “No lo dejo hasta que se muera. Si tuviera que pedir requisitos, solo sería que lo haga feliz y que no lo haga daño, sino la mato. ¿Si lo he visto llorar? No, no lo he visto llorar” , comentó Gaela Barraza para las cámaras.

Sin embargo, el locutor de radio no olvidó las palabras de su hija y le preguntó si realmente no tenía permitido tener una relación sentimental. “¿Nada? ¿Ni un calentado, ni un choque y fuga? ¿Ni una amiga con derecho?”, preguntó, teniendo como respuesta un rotundo “no”. “¿Y una sugar mommy?”, consultó una vez más. “Ah, ahí sí”, respondió la adolescente.

EL DATO: Una sugar mommy se refiere a una mujer que ofrece regalos, dineros, viajes, entre otras cosas, a una persona mucho menor que él a cambio de una relación, ya sea sentimental o netamente sexual.

PADRE E HIJA EN LABOR SOCIAL

‘Tomate’ Barraza y su hija Gaela han demostrado en más de una oportunidad lo bien que se llevan. Debido a esta buena química en pantalla, los dos fueron invitados a contagiar un poco de su alegría a personas de bajos recursos económicos. Esto como parte de la secuencia “Te compro todito” de En Boca de Todos.

El cantante y la ganadora del Miss Perú La Pre 2022 estuvieron por el distrito de San Miguel y repartieron un poco de dinero sacando lágrimas en aquellos beneficiados. Según se pudo apreciar en el vídeo, la joven modelo entregaba un poco de su propina como parte de la donación.

Esto sin duda conmovió al también locutor radial y no dudó en agradecer a la producción del programa por convocarlo. “Las gracias queremos darles nosotros a ustedes (a En Boca de Todos). Definitivamente somos un instrumento para llegar a las personas que realmente lo necesitan. Agradezco a la producción del programa por habernos llamado ”, dijo Barraza.

Por su parte, la reina de belleza agradeció a sus padres Carlos Barraza y Danuska Zapata por las oportunidades que le dan para estudiar y sus gustos personales. Incluso, elogió a su papá por el gran sentido de ayuda que tiene. “Gracias a mi papá porque es un hombre muy guerrero y por todas las cosas que me ha enseñado. Él tiene un corazón muy lindo” , expresó.

