Migraciones: quejas y malestar de viajeros que siguen sin poder tramitar su pasaporte

Los ciudadanos denuncian malos tratos del personal de Migraciones, quienes se niegan a atenderlos y les piden documentos extra. | VIDEO: RPP Noticias

Este viernes se cumplen cinco días desde que el caos ronda las oficinas de Migraciones. Decenas de personas hacen largas colas para conseguir su pasaporte. En la sede de Breña, los ciudadanos se aglomeraron y denunciaron que no los están atendiendo por no haber acudido dentro del plazo de 48 horas antes de su vuelo.

En la actualidad, intentar sacar un pasaporte es una operación que puede durar varios meses desde que se otorga la cita hasta que finalmente se expide. Y si se quiere sacar de emergencia porque hay un viaje cercano, se debe acudir a las oficinas del aeropuerto Jorge Chávez. Precisamente en esta sede, a inicios de semana, se vivió un caos por la falla en el sistema que impedía emitir el documento. Poco después, aseguraron que el tema se había resuelto.

A pesar de que las autoridades ya informaron que han recibido más documentos, las personas en la oficina central siguen expresando su malestar.

“El tema es que tienes que estar dentro del plazo de las 48 horas. Acá, en el caso de la señorita, viaja el domingo a las 4 de la tarde y le han dicho que no puede ingresar hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, hace más de una hora que ya no hay gente. Entonces, nos están haciendo esperar por las puras”, reclamó un señor a las cámaras de RPP Noticias, quien señaló que tenía un vuelo internacional a Italia para las 10:00 p.m. y le estaban haciendo esperar hasta esa hora del día de hoy, pese a que llegó muy temprano a hacer la cola.

“No hay gente para dentro de las 48 horas, pero tampoco atienden a los que estamos fuera de las 48 horas, pero próximos a la hora”, agregó.

Señaló también que el personal de Migraciones les indicó que su única solución sería esperar al mismo día de su vuelo y acudir a la oficina en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“Se puede colapsar ahí el sistema porque están mandando a toda la gente para allá y eso no nos garantiza que nos puedan dar el documento y, por lo tanto, perder el vuelo”, expresó preocupado el usuario.

Otra ciudadana contó que había viajado desde Ica a Lima solo para tramitar el documento y su vuelo estaba programado para el lunes a las 6 a.m. Pero ella debe volver a la ciudad del eterno sol este domingo.

“Dicen que tengo que estar dentro de las 48 horas, pero para llegar aquí hemos salido casi a medianoche. Hemos llegado acá a las 4 de la mañana, para hacer la cola. Tengo que regresar mañana a medianoche y amanecerme el domingo para poder hacer mi cola en el aeropuerto; o sea, pasar todo el día del día domingo y toda la noche para poder agarrar el vuelo a las 6 de la mañana”, señaló.

Los ciudadanos están solicitando que el personal de Migraciones tenga empatía con sus situaciones, ya que pese a que no hay más personas esperando en la cola, no les permiten el acceso por haber llegado con más horas de anticipación.

“Es un maltrato, estando acá pueden hacer esa documentación de una vez hoy día”, agregó la señora.

DENUNCIAN MALOS TRATOS DEL PERSONAL DE MIGRACIONES

Por otro lado, el grupo de aproximadamente 20 personas denunció que el personal de Migraciones no solo no les da una solución inmediata a su problema, sino que les exigen documentos extra y están recibiendo malos tratos.

La persona que les deba todas estas indicaciones se llama Luis Portocarrero. “Nos dice que definitivamente no nos puede atender. Así no haya gente, no nos va a atender”, contó el señor.

“La publicidad dice que tú tienes que traer solamente tres documentos y el señor (Portocarrero) para no dejarte pasar, te pide una cosa y te pide otra y te pide otra; y al final de cuentas no te da ninguna solución. Uno para (hacer) atención al cliente tiene que tener criterio y el señor es bien déspota, nos trata mal”, explicó otra ciudadana indignada por la espera.

SEGUIR LEYENDO