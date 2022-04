Ethel Pozo indignada por el alza de precios: “Hemos tenido que cambiar el menú de América Hoy por arverjas con mollejitas”

Ethel Pozo consternada por el alza de precios. (Foto: América TV)

La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, se mostró consternada con el alza de precios, motivo por el cual se han levantado olas de protesta a nivel nacional. El programa de este 4 de abril tuvo una edición especial donde diferentes reporteros hicieron enlaces en vivo para mostrar cómo está la situación en nuestro país.

Ante ello, Pozo Valcárcel se solidarizó con la población y señaló que entiende su pedido, pues también está alarmada con la alza de precios. Incluso, indicó que la producción de América Hoy ha tenido que cambiar su menú para su secuencia de comida, pues entiende que no puede hacer un preparado de pollo o carne porque las madres de familia no tienen dinero para comprar este producto. Es por ello que decidieron cambiar de platillo, por uno económico y nutritivo, señaló Ethel.

“El pueblo quiere hechos, ya no es factible seguir con el alza de todos los alimentos de la canasta básica. El día de hoy (4 de abril) teníamos programado un menú, pero ha sido una edición especial porque cuando hay que reír, reímos, pero cuando hay este tipo de noticias no podemos ser ajenos”, indicó.

ETHEL POZO EXPRESA SU INDIGNACIÓN

En otro momento resaltó que el Perú está enfrentando uno de los peores momentos en su historia.

“Estamos viendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país, no solo la gasolina, sino los alimentos, entonces cómo podemos sobrellevar esto. Incluso nosotros, en una programa que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque no les puedo presentar una receta de pollo porque ¿quién puede comprar el pollo? No puedo, impensable, ¿carne? ¿Quién la va a comprar?”, señaló la presentadora bastante indignada, para luego anunciar que el plato de esta edición sería croquetas de arverjas con mollejitas guisadas, una receta “económica y nutritiva”.

Sin embargo, el plato se preparará recién mañana martes 5 de abril, ya que se le dio mayor cobertura al paro y a las entrevistas a los pobladores.

Ethel Pozo indignada por el alza de precios. (Video: América Hoy)

