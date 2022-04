Raúl Ruidíaz: delantero peruano celebró hazaña del Seattle Sounders y sueña con el Mundial de Clubes

Raúl Ruidíaz llegó al Seattle Sounders el 2018 y se ha convertido en el emblema del equipo. | Foto: Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz llevaba un tiempo desaparecido del radar de la selección peruana. Y es que otros jugadores le han tomado la delantera, además de padecer por problemas físicos. Por ello, en estos meses se ha centrado únicamente en su club, el Seattle Sounders. En ese sentido, volvió a la senda del gol, el cual significó el pase para la final de la Concachampions.

Precisamente, el atacante nacional declaró al final de este crucial encuentro y se mostró contento con un hecho histórico. “Muy feliz. La primera final que va a jugar Sounders en la Concachampions. Felicitar a todo el equipo. Creo que hoy día (ayer) lo que jugamos, lo que metimos fue increíble”, comentó el futbolista al departamento de Comunicaciones de la Major League Soccer (MLS).

Y es que es un suceso significativo para los ‘Rave Green’. El hecho de alcanzar su primera final en esta competición que reúne a los mejores clubes de Norteamérica y Centroamérica resulta ser todo un éxito. Justamente, el empate conseguido ante el New York City FC de Alexander Callens les otorgó este pase. Esto teniendo en cuenta que en la ida, el equipo del artillero se impuso por 3 a 1.

Ahora, uno de los protagonistas de la contienda fue la ‘Pulga’, quien volvió al gol luego de 5 meses, ya que la última vez que lo convirtió fue en la igualdad ante Los Angeles Galaxy el 01 de noviembre del año pasado. “Mi primer gol de la temporada ayudó mucho para el pase a la final, estoy contento. Esto me da confianza para lo que viene” , declaró.

Cabe resaltar, que en esta anotación, Ruidíaz le ganó “el vivo” a Callens en una jugada en el área del cuadro ‘celeste’ . El defensa nacional se quedó quieto y no reaccionó ante la astucia del delantero, quien se sacó la sal tras un largo periodo con la pólvora mojada.

Seattle Sounders empató 1-1 con New York City y clasificó a la final de la Champions League de la Concacaf

“Es un equipo increíble, cada año venimos haciendo las cosas bien, peleando la final . Estamos a un paso de poder conseguir algo histórico , solo depende de nosotros”, reaccionó el jugador peruano ante la consulta sobre su equipo, que es uno de los más fuertes y laureados del campeonato estadounidense con 2 títulos. Solo detrás de Los Angeles Galaxy (5) y DC United (4).

PRÓXIMO RIVAL EN LA FINAL

Luego de eliminar al elenco neoyorquino, el cuadro de Washington se medirá en la final ante los Pumas de México, quienes dejaron en carrera al Cruz Azul de Juan Reynoso y Luis Abram por un marcador global de 2 a 1. De igual manera, Ruidíaz tuvo palabras hacia la escuadra felina. “ No lo conozco muy bien, pero la final es un partido distinto. Tenemos que prepararnos muy bien para poder sacar un buen resultado. Dios quiere que la suerte esté de nuestro lado”, señaló.

Por ahora, el elenco estadounidense se enfocará en el torneo doméstico, pero eso no quita que Raúl también tenga en la mira este definitorio encuentro ante los ‘aztecas’. Serán dos cotejos que se jugarán el miércoles 27 de abril (ida) en el Estadio Olímpico Universitario y el miércoles 04 de mayo en el Lumen Field (vuelta). “Vamos paso por paso. Para poder jugar el Mundial de Clubes hay que ganar la final. Hasta que no la ganemos, no la voy a creer ”, finalizó.

Efectivamente, el ganador de la Concachampions tendrá acceso directo al Mundial de Clubes que se desarrolla cada año en el mes de diciembre. En la última edición, el representante de esta competición americana fue el Monterrey de México, que fue eliminado en la segunda ronda ante Al-Ahly de Egipto. Sin embargo, los Sounders vienen en alza y lucharán por conseguir un cupo a este prestigioso certamen.

El delantero peruano declaró tras su gol y lo que anhela con el club en la competición de la CONCACAF. | Video: MLS

SEGUIR LEYENDO