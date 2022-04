La dura y triste estadística de clubes peruanos jugando de visita por Copa Libertadores

Sporting Cristal y Alianza Lima son los clubes peruanos que participan en la Copa Libertadores 2022.

Alianza Lima no pudo conseguir un buen resultado en su visita a Chile y perdió por 2 a 1 ante Colo Colo en el marco de la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2022. Era un partido en donde pudo empatarlo, pero no fue consistente en el ataque. Sin embargo, no fue la única mala noticia para el fútbol peruano, ya que MisterChip dio a conocer una escalofriante estadística tras este resultado.

Y es que de acuerdo con la base de datos del español, los equipos nacionales llegaron a 21 encuentros sin conocer la victoria en condición de visitantes en el máximo torneo continental. El saldo que arrojó es todavía más espeluznante: 2 empates, 19 derrotas y 63 goles en contra. Además, indicó que estos números empezaron desde el triunfo de Sporting Cristal ante Olimpia de Paraguay que se jugó el 09 de mayo del 2019.

Dato de MisterChip de la dura realidad de los clubes peruanos en Copa Libertadores.

Pero el cuadro ‘blanquiazul’ no es la única escuadra que se encuentra disputando esta competición sudamericana, ya que el elenco ‘celeste’ también participa e integra el grupo H con Flamengo de Brasil, Talleres de Córdoba de Argentina y Universidad Católica de Chile. No obstante, tampoco pudo salir victorioso y perdió los dos primeros duelos que jugó ante los brasileños en Lima y contra los chilenos en su país.

Justamente, como bien mencionó el experto estadístico en su cuenta de Twitter, el cuadro ‘cervecero’ fue el último que consiguió llevarse los 3 puntos en su visita a Olimpia en Asunción, Paraguay. Fue un 1 a 0 con gol del uruguayo Cristian Palacios, quien decretó una victoria en el extranjero que no volvió a suceder.

Esta noticia no hace más que reflejar la dura realidad que se vive en el fútbol peruano. Como si fuera una costumbre de cada año, varios clubes, entre ellos, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Melgar, Sport Huancayo, por mencionar a algunos, se disputan la lucha, no solo por el título nacional, sino también la posibilidad de clasificar a los torneos internacionales sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Sin embargo, la tendencia indica que los triunfos o los empates se han conseguido a cuentagotas. En ese sentido, lo que ha sido una constante son las derrotas apabullantes y eliminaciones prematuras en fases previas o en los grupos.

HAZAÑAS PREVIAS

Basta con recordar que el último equipo nacional que logró acceder a instancias mayores fue Cusco FC (exReal Garcilaso), que en el 2013 alcanzó los cuartos de final luego de eliminar a Nacional de Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo. Aunque en esta etapa se despidieron del certamen tras caer ante Independiente de Santa Fe, rival que tuvo en la fase de grupos junto a Cerro Porteño de Paraguay y Deportes Tolima de Colombia.

El ahora club Cusco FC realizó una gran campaña internacional el 2013, en donde clasificó a cuartos de final tras vencer a Nacional de Uruguay. | Video: Movistar Deportes Perú

Y si queremos remontarnos aún más al pasado, la última hazaña que logró un equipo en Copa Libertadores fue en 1997, cuando el mismo Sporting Cristal quedó subcampeón de la competición tras perder en la final ante Cruzeiro de Brasil. Asimismo, otros grandes resultados que se consiguieron, fuera de este torneo, ocurrieron en el 2003 y 2004, cuando Cienciano se proclamó campeón de la Copa y Recopa Sudamericana, respectivamente, venciendo en ambas finales a River Plate y Boca Juniors.

PROBLEMA DE FONDO

Ahora, para encontrar la raíz de esta problemática, no cabe duda de que tenemos que mirar hacia la parte dirigencial de los clubes y la FPF. Esto debido que son los mismos directivos quienes no han hecho un buen trabajo ni han realizado la necesaria inversión en sus respectivas entidades. Prácticamente el fútbol de menores no existe y son pocos los clubes que cuentan con infraestructura adecuada para la práctica de este deporte en todas sus categorías.

Bajo esta premisa, es casi un milagro lo que ha logrado Ricardo Gareca con la selección peruana, a la cual ha clasificado al Mundial de Rusia 2018 y está cerca de llevarla a Qatar 2022. Además, la metió al podio en las Copas Américas de los últimos 7 años y ha convertido a la ‘bicolor’ en un rival competitivo para cualquier país.

Un problema que, por el momento, no parece tener una solución inmediata. Es más, se acrecienta año tras año, con sucesos que se vuelven parte del día a día.

