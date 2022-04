Conoce a Sebastián Ortiz, el mediocampista que se hace un camino en Paços Ferreira

Su nombre es Sebastián Ortiz, es peruano, tiene 17 años y ya es parte de un equipo importante de la Primeira Liga de Portugal llamado Paços Ferreira, equipo que antes tuvo en sus filas a Paolo Hurtado.

El joven peruano Sebastián Ortiz nació en Piura y desde muy chico su entorno lo apoyó para que se dedique al fútbol. Su esfuerzo se ha visto recompensado, puesto que ya lleva tres años en Portugal. Infobae lo llamó para conocer su historia.

¿Cómo vives este momento en el fútbol pese a tu corta edad?

Agradezco a Dios y mi abuelo porque en este camino ha sido gracias a él, que me ha inculcado el abc del fútbol. Es decir, la técnica, respeto, perseverancia y organización para avanzar y estar donde me encuentro ahora.

¿Qué recuerdas de tu infancia en Piura?

A sido muy difícil desde Piura llegar a un equipo importante como Paços Ferreira. Pero estoy encaminado bien con todo el respeto que tengo y así poder avanzar. Agref me ha ayudado con el tema de trabajo para mis padres. Se ha armado un camino muy bueno para mí en Paços Ferreira.

También tuviste un paso por la escuela Marcet de Barcelona, ¿qué tal esa experiencia?

Sí, esa es una historia muy buena porque yo obtuve una beca en Marcet por un mes, que la gané en un curso de la Universidad San Martín en Lima, puesto que Marcet vino a hacer un curso y de 200 jugadores yo fui seleccionado para ir a dicha escuela. Ahí me prepararon muy bien y es una buena academia.

¿Qué diferencias encontraste al ir a Europa?

Yo sentí un cambio más fuerte aquí en Portugal que en España, por el tema de intensidad. También en Portugal es un club más serio y es uno de lo más grande de Portugal. Hace poco le ganó por Champions League a Tottenham Hotspur. Para mí el cambio de Perú es muy diferente, acá en Europa. En España, yo estuve en una academia, no llegué a un club.

Llegas a Paços Ferreira, un club que ya jugó el peruano Paolo Hurtado, ¿cómo te está yendo ahí?

Sí, acá estuvo Paolo Hurtado y cuando llegué aquí me preguntaron si lo conocía (se ríe). Y el camino que me estoy haciendo es de volante, a mi corta edad. Me gusta ser un volante más ofensivo y dar pases de gol. También soy de hacer gol, pero busco que el balón siempre pase por mí y siempre tener la posesión del balón.

¿Cómo es el ambiente en Paços Ferreira previo a un partido?

En la antesala de los partidos, las charlas son para motivarnos a ganar, pero nos hacen énfasis en táctica.

Es importante, tener a tus padres en Portugal para que no te choque estar fuera del país

Yo agradezco mucho eso, porque tengo el apoyo de mis padres aquí y Agref, puesto que también está Thiago, quien me apoya mucho, sobre todo cada vez que me pasa algo malo en el fútbol, yo siempre hablé con él. También tengo a mi abuelo que siento que siempre apoya.

¿Cuál es el plan que tienes junto a AGREF en Paços Ferreira?

La verdad que mi plan si es posible tener minutos en la Primera División de Portugal, pero si me dan la oportunidad de ir a otro equipo también podría ser una buena idea. Mi propósito para esta temporada es jugar en la sub 19 de Paços Ferreira. Acá ya acabó el campeonato, con la sub 17 quedamos primeros en la fase manutención, lamentablemente no pudimos pasar a la segunda fase y acabó el campeonato. Me estoy preparando para jugar la próxima temporada con la sub-19 de Paços Ferreira.

¿En qué estás haciendo énfasis en tus rutinas de entrenamiento?

En fuerza física e intensidad porque técnica ya la tengo y siento que estoy en buen nivel en ese aspecto. Aquí el cambio es muy brusco, por eso trabajo intensidad. La primera temporada no jugué por el tema de mis papeles como soy extranjero, pero la segunda y está temporada que juegue me siento preparado para esta liga. Sin embargo, siento que puedo dar más.

Hace poco se hizo viral una foto tuya con Renato Tapia, ¿qué tal esa experiencia?

Él es mi referente, siempre lo veo mucho en todos los partidos y siento que tengo un apoyo más, gracias a AGREF, porque aquel día fui a ver un partido de Tapia con la ayuda de Thiago y conseguí hablar un poco con él. En un equipo anterior, la tuvo difícil, al igual que yo, pero es muy especial para mí recibir sus consejos. Es mi referente e ídolo. Esperó su oportunidad y para mí está entre los mejores de la Liga en una competición grande como es la española y a mí me gustaría seguir ese camino de consolidarme. Gracias a Dios estoy en una liga fuerte al igual que un equipo importante como es Paços Ferreira

¿Tuviste algún contacto con la FPF?

Mis padres y AGREF estuvieron hablando con Víctor Reyes para la sub-17 del año pasado, pero no se pudo hacer nada por el covid-19. Lamentablemente mi sueño siempre ha sido ir a la sub-20 y vestir la camiseta nacional. Ese es mi propósito es avanzar y ser llamado para la sub-20.

¿Nunca has jugado por la selección nacional?+

No, nunca tuve la oportunidad. La sub-20 sería la oportunidad para vestir la camiseta de mi país y demostrar lo que valgo

